Prosty przepis na noworoczny żurek z białą kiełbasą i jajkiem

Składniki:

wędzone kości od schabu

pół kilo marchwi

1 średni seler

2,5 litra wody

3 liście laurowe

5-6 ziarnek ziela angielskiego

butelka zakwasu na żurek

300 ml śmietany kwaśnej 18%

sól, pieprz

3 ząbki czosnku

pół kilo surowej białej kiełbasy

kilka jaj ugotowanych na twardo

250g makaronu

Przygotowanie:

Ugotuj makaron, zahartuj go w zimniej wodzie. Włóż do garnka kości oraz obrane warzywa, które pokroiłeś w kostkę. Dodaj liście laurowe oraz ziele angielskie. Posól i gotuj, aż mięso przy kości będzie miękkie. Wyciągnij kości i obierz z nich mięso. Pokrój mięso i dodaj do wywaru. Połącz żurek ze śmietaną, zahartuj i dodaj do całości.

Białą kiełbasę podsmaż na patelni na złoty kolor, potem podduś, przykrywając pokrywą. Pod koniec gotowania do zupy dodaj wyciśnięty czosnek.

Zupę podawaj z ugotowanym jajkiem na twardo, makaronem oraz kiełbasą.

dam/Fronda.pl

2.01.2017, 13:00