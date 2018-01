Prośby św. Augustyna na Nowy Rok

...prośby na Nowy Rok...

PROŚBY ŚW. AUGUSTYNA

Panie Jezu, niech poznam siebie, niech poznam Ciebie.

Niech niczego nie pragnę oprócz Ciebie.

Niech wstręt czuję do siebie, a kocham Ciebie.

Niech czynię wszystko ze względu na Ciebie.

Niech poniżam siebie, a wywyższam Ciebie.

Niech myślę tylko o Tobie.

Niech umartwiam siebie, bym żył w Tobie.

Cokolwiek się zdarzy, niech przyjmę od Ciebie.

Niech prześladuję siebie, a naśladuję Ciebie.

Niech zawsze pragnę iść za Tobą.

Niech uciekam od siebie, a uciekam się do Ciebie,

bym zasłużył na obronę przez Ciebie,

bym się znalazł miedzy wybranymi przez Ciebie.

Niech nie ufam sobie a ufność pokładam w Tobie.

Niech będę posłuszny przez wzgląd na Ciebie.

Niech moje serce lgnie tylko do Ciebie.

Niech będę ubogi z miłości do Ciebie.

Wejrzyj na mnie, bym pokochał Ciebie.

Przyzwij mnie, bym ujrzał Ciebie.

I na wieki radował się Tobą.

Amen.