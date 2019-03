Prorosyjskość nie tak popłatna...?

Stanisław Michalkiewicz ma kłopoty finansowo-mieszkaniowe. Zwrócił się właśnie z prośbą do swoich słuchaczy oraz czytelników, aby ci wpłacili mu pieniądze. Powód? Michalkiewicz musi jak najszybciej wykupić mieszkanie, w którym zamieszkuje, a które nie jest jego własnością.

„ Tak się złożyło, że muszę je szybko wykupić, albo się z niego wyprowadzić. Problem polega na tym, że nie mam pieniędzy, by to mieszkanie wykupić, nawet gdybym sprzedał wszystko, co mam”