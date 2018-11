Prorosyjska sieć szykuje zamach stanu na Ukrainie?

22 października Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała biznesmena Tymofija Nahornego, który na zlecenie rosyjskiego wywiadu miał założyć kolejną prorosyjską partię. Nowa siła polityczna miała wziąć udział w wyborach, lobbować na rzecz interesów Rosji oraz szkodzić wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO.

Wydawałoby się, że jest to kolejny sukces ukraińskich służb specjalnych, które fachowo sprzeciwiają się rosyjskiej ingerencji w sprawy wewnętrzne Ukrainy, ale swobodna działalność szeregu innych prorosyjskich partii i otwartych lobbystów Moskwy, budzą wątpliwości w efektywności państwa ukraińskiego w tej dziedzinie.

26 października były rosyjski biznesmen Aleksiej Daszutin w wywiadzie dla „Radio Wolna Europa” stwierdził, że na Ukrainie działa rosyjska sieć przygotowująca zamach stanu i oskarżył ukraińskie organy ścigania o zaniedbywanie zagrożeń: „Po pierwsze, ujawniłem, w rzeczy samej, sieć, tylko wasze organy ścigania, niestety, nie są tym zainteresowane. Aresztowali trzech, zorganizowali konferencję prasową i byli bardzo szczęśliwi z tego powodu. Jest jednak zupełnie jasne, że ci ludzie […] nie są sami i przyznali się do tego. Ten sam Nagorny mówił o swoich kuratorach; mówił o tym, jak został zwerbowany, gdzie i komu dostarczał informacje, kto go wspierał na Ukrainie … Nikogo to nie obchodzi” – powiedział świadek w sprawie prorosyjskiego zdrajcy.