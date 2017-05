Propaganda POlityczna przed Marszem Wolności: Obiecują urzędnikom dwa dni wolnego

reklama

PO mobilizuje szeregi przed Marszem Wolności. Na antenie RMF FM Sławomir Neumann twierdził, że weźmie w nim udział 100 tysięcy ludzi, a w skrzynkach pocztowych Warszawiaków znalazły się już liczne ulotki. A to nie wszystko.

Platforma stara się mocno, by sobotni Marsz Wolności wyszedł po myśli partii Schetyny. W skrzynkach pocztowych mieszkańcy stolicy mogą przeczytać o tym, iż PiS chce... wyjścia z Unii Europejskiej.

"Dziś widzimy, że tamte hasła nie straciły nic z aktualności. Niestety, rząd PiS zaostrza antyeuropejską politykę i retorykę. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w Marszu Wolności. Marszu, którym chcemy pokazać przywiązanie Polek i Polaków do wartości europejskich. Marszu, którym chcemy zamanifestować sprzeciw wobec polityki PiS, zmierzającej do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Marszu, który stanie się symbolem Polski obywatelskiej, przyjaznej i europejskiej" - takie słowa można przeczytać w ulotce jaką otrzymała jedna z mieszkanek Ursynowa.

"Przyjazna i obywatelska" Platforma nie stawia jedynie na ulotki. W Sejmie zorganizowała konferencję prasową, podczas której mówiono m.in. o... "represjach przed Marszem Wolności". Aby zwiększyć frekwencję PO oferuje darmowe przejazdy do Warszawy, a starostwa Płocka za udział w marszu ma zapewnić urzędnikom dwa dni wolne od pracy.

Całość politycznej aktywności na tym polu podsumowali internauci:

krp/niezalezna.pl, Fronda.pl

5.05.2017, 20:00