Prokuratura zajmie się

Wczoraj jako pierwsi poinformowaliśmy o skandalicznym wydarzeniu na portalu facebook, którego uczestnicy zorganizowali zawody w obrażaniu świętego Jana Pawła II. Informację podjęły inne media, wskutek czego sprawą zainteresował się Komitet Obrony Przed Sektami i Przemocą.

Przewodniczący Komietut, Ryszard Nowak, złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury drogą mailową, uznając sprawę za niezwykle pilną:

Złożyliśmy dziś donos do Prokuratora Generalnego – oczywiście drogą mailową, ponieważ sprawa jest pilna – ws. znieważenia papieża św. Jana Pawła II. Niedopuszczalne jest, by młodzież organizowała konkursy polegające na wymyślaniu najbardziej szkalującej grafiki nt. Ojca Świętego. Na szczęście nasz papież, Jan Paweł II jest święty i chroni go kodeks karny, ponieważ jest przedmiotem czci religijnej. Osobom, które znieważają Jana Pawła II grozi do 2 lat więzienia