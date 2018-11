Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie KNF

We wtorek po południu odbyła się konferencja prasowa Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie Komisji Nadzoru Finansowego i dzisiejszych publikacji prasowych na temat jej szefa, Marka Chrzanowskiego. Chrzanowski złożył już rezygnację z tej funkcji.

"Zapewniam, że to będzie różnić postawę prokuratury w tej sprawie od tego, z czym spotykamy się ze strony opozycji. W odróżnieniu od przedstawicieli klasy politycznej, którzy są skrupulatni tylko w odniesieniu do pewnej części osób, nie patrzymy na polityczne legitymacje. Będziemy tak samo konsekwentni w stosunku do każdego i zawsze"- podkreślił Zbigniew Ziobro, który zapewnił również, że będzie osobiście nadzorował śledztwo.