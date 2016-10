Kasta prokuratorów przeciw min. Ziobrze i Państwu polskiemu

reklama

Grupa polskich prokuratorów złożyła skargę do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka w Strasburgu na ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Są wśród nich prokuratorzy, zajmujący wcześniej prominentne stanowiska w Prokuraturze Generalnej oraz prokuratorzy prokuratury wojskowej.

Pięćdziesięciu prokuratorów uznało, że minister Ziobro potraktował ich niesprawiedliwie, przenosząc na niższe stanowiska do prokuratur rejonowych, naruszając przy tym wytyczne Rady Europy z Karty Rzymskiej oraz zalecenia Unii Europejskiej, dotyczące roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości.

Prokuratorzy twierdzą, że przeprowadzona przez ministra sprawiedliwości reforma była pozorna a oni zostali zdegradowani jednostronną decyzją ministra, bez możliwości odwołania się od niej.

W jednej ze skarg czytamy:

„Rozstrzygnięcie o przeniesieniu na niższe stanowisko służbowe godzi w poczucie niezależności Skarżącego jako prokuratora, jego cześć, dobre imię i wizerunek w środowisku. Pozbawienie do prawa do skutecznego środka odwoławczego, naruszyło przysługujące mu prawo do poszanowania życia prywatnego”.

W grupie prokuratorów, składających skargi są m.in. prokuratorzy, prowadzący uprzednio najważniejsze śledztwa i zajmujący wysokie stanowiska w kierownictwie Prokuratury Generalnej, jak Krzysztof Parchimowicz czy Marek Wełna.

LDD, źródło Telewizja Republika.

9.10.2016, 15:45