Prokurator, który oskarżał Komendę został skazany za korupcję

Agnieszka 5.3.19 14:50

A to ten prokurator jeszcze nie siedzi w areszcie wydobywczym w związku ze sprawą Komendy i może swobodnie zacierać ślady - włącznie np. z używaniem "zaprzyjaźnionych gangsterów od prezentów" do likwidowania świadków? Za mało już ludzi zginęło w tej sprawie? Na co prokuratura czeka?! Na śmierć Komendy?