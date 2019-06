Prokurator krajowy odpowiada na tekst ,,Wyborczej'': Zawiera nieprawdziwe informacje

Tekst „Wyborczej” zatytułowany „Co Święczkowski wie o aferze PCK” skomentował już prokurator krajowy. Podkreślił, że zawiera on nieprawdziwe informacje, a on sam na swoją kampanię w 2011 roku przeznaczył środki należące do niego samego oraz najbliższych osób i nie prosił ani nie upoważniał nikogo do zbierania funduszy.