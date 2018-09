Prokurator krajowy: Decyzja SN to rażące naruszenie prawa!

„Te pytania to dla mnie sprawa skandaliczna” - ocenił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zapytany o kwestię kolejnych pytań prejudycjalnych, jakie sędziowie Sądu Najwyższego skierowali to Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak podkreślił na antenie Telewizji Republika Święczkowski:

„To, co zrobił SN zawieszając funkcjonowanie kilku przepisów w ustawie o Sądzie Najwyższym to jest moim zdaniem rażące naruszenie prawa”.

Prokurator Krajowy odnosząc się do decyzji, którą podjął sędzia Igor Tuleya odpowiedział:

„Zadawanie pytań, jeszcze o takim charakterze, żenującym moim zdaniem, dotyczących ewentualnych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów podejmujących decyzje procesowe w toku procesów karnych świadczy o tym, że te decyzje nie są podyktowane sprawami merytorycznymi”.

Podkreślił jednocześnie, że sądy mogą kierować do TSUE pytania prejudycjalne, jednak nie może dochodzić przy okazji do zawieszania postępowania czy obowiązywania przepisów lub całych ustaw. Stwierdził wprost, że to, co zrobił SN zawieszając obowiązywanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym jest „rażącym naruszeniem prawa”. Przyznał też, że prokuratura już interesuje się tą sprawą.

dam/Telewizja Republika,Fronda.pl