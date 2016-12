Prok. Generalny: Przestępstwa wobec nieletnich powinny być ścigane

reklama

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skomentował decyzję Sądu Najwyższego o oddaleniu kasacji ws. ekstradycji Romana Polańskiego.

„Decyzja w tak ważnej i bulwersującej społecznie sprawie powinna zostać oceniona przez wszystkie sądowe instancje w Polsce” – głosi komunikat na stronie internetowej Prokuratury Krajowej. To odpowiedź na wtorkową decyzję Sądu Najwyższego o oddalenie kasacji prokuratora generalnego ws. ekstradycji Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych.

„Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro pozostaje na stanowisku, że przestępstwa seksualne przeciwko nieletnim powinny być konsekwentnie ścigane, bez względu na to, kto i kiedy je popełnił” – głosi komunikat na stronie internetowej Prokuratury Krajowej. Sąd Najwyższy uznał we wtorek, że ekstradycja 83-letniego dziś Romana Polańskiego do USA jest „niedopuszczalna prawnie”. Tej domagały się Stany Zjednoczone.

„Biorąc pod uwagę drastyczność czynów zarzucanych Romanowi Polańskiemu, wniosek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o ekstradycję oskarżonego wymagał wszechstronnego zbadania na każdym szczeblu sądowym” – głosi komunikat.

emde/tvp.info

6.12.2016, 14:30