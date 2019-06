Projekt Fundacji Batorego: 'Zniszczyć Panstwo Polskie' -w realizacji przez 'totalną opozycję'

"(...) Nasza propozycja zmian ustrojowych jest przykładem tego, co nauka prawa publicznego nazywa „umową bez pełnej podbudowy teoretycznej” (ang. incompletely theorized agreement), czyli umową społeczną, którą poszczególne środowiska popierają z odmiennych powodów, bez próby osiągnięcia zgody co do podstawowych założeń filozoficznych”-czytamy na stronie internetowej. "Twarzą" projektu jest prof. Maciej Kisiłowski z węgierskiego Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, finansowanego przez George'a Sorosa. Kisiłowski nagrał filmik promujący koncepcję decentralizacji Polski. To właśnie on razem z Piotrem Lisiewiczem jest autorem kontrowersyjnego dokumentu przygotowanego przed eurowyborami dla PO.

Ideą przewodną Central European University jest „powołanie do życia instytucji naukowej, która poświęciłaby się badaniom nad wyzwaniami niesionymi przez współczesne systemy demokratyczne, upowszechnianiu fenomenu społeczeństwa otwartego, ułatwianiu współpracy międzyregionalnej oraz szkoleniu przyszłych liderów procesów demokratyzacyjnych we wszystkich regionach świata”. Uniwersytet Sorosa musiał wynieść się z Węgier na mocy przyjętej w kwietniu 2017 r. nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Stwierdzono, że uczelnia prowadzi działalność niezgodną z węgierskim prawem. Konferencja Węgierskich Rektorów wydała co prawda oświadczenie popierające działania rządu, jednak za granicą wygrała interpretacja mówiąca o zniszczeniu „jednej z ostatnich wysp wolności na Węgrzech”. W ten sposób pisał m. in. portal OKO.press, na łamach którego swoje teksty publikował- uwaga, uwaga, Maciej Kisilowski! To nie jedyny portal, dla którego pisuje prawnik związany z Central European University. W Politico.eu Kisiłowski pisał wspólnie z prezes IUS, Anną Wojciuk, że „populistów nie da się pokonać, ale można ich powstrzymać – tak jak kiedyś komunistów”. Decyzja UE o wszczęciu przeciwko Polsce i Węgrom procedury z art. 7 to "pozytywny przykład", natomiast lewica w UE powinna stanowczo odmówić „poświęceniu moralnej wyższości zasady równości na rzecz demokracji” i bronić rządów prawa przed "autorytaryzmem”.