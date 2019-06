Projekt budżetu na 2020 rok. Co zakłada?

Przyjęto prognozę wzrostu PKB na poziomie 3,7% (choć skorygowano w górę prognozę wzrostu PKB w tym roku z 3,8% do 4%), średni poziom inflacji w wysokości 2,5%, stopa bezrobocia na koniec 2020 roku ma wynieść 5,1% (bezrobocie na koniec 2019 roku ma wynieść 5,5%), a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej się o 6%, nominalny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma wynieść także 6%, choć nie oznacza to automatycznych podwyżek płac w tej wysokości.

2. W opisie założeń do projektu budżetu na 2020 rok znalazło się potwierdzenie wprowadzenia 0% stawki podatku PIT dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na podstawie umowę o pracę i umowy zlecenia i znajdujących się w tzw. I grupie podatkowej, a wiec dochody do 85 tysięcy złotych rocznie, a także obniżenie o z 18 do 17% stawki podatku PIT dla wszystkich podatników, oraz podwojenie kwoty kosztów uzyskania przychodów.