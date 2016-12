Program Rodzina 500+ znacznie obniżył ubóstwo wśrod dzieci!

reklama

Wprowadzenie programu "Rodzina 500 Plus" znacząco wpływa na obniżenie ubóstwa wśród dzieci i ich rodziców- wynika z raportu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Autor raportu, profesor Ryszard Szarfenberg podkreśla w rozmowie z IAR, że dokładne dane będą znane w II połowie przyszłego roku, ale z szacunków już wynika, że dzięki "500 Plus" ubóstwo w Polsce obniży się o kilkadziesiąt procent.

Ogółem spadek ten wyniesie od 20 do 40 procent, ale w przypadku dzieci będzie to od 70 do 90 procent. Profesor zwrócił uwagę, że w przypadku marnotrawienia świadczenia lub wydawania pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem, świadczenie zamieniane jest na rzeczowe. Tego typu przypadków do tej pory była znikoma liczba - niecałe 1 procent- zaznaczył Ryszard Szarfenberg.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że program "Rodzina 500 Plus" obejmuje 3,79 mln dzieci, czyli 55 procent wszystkich dzieci do osiemnastego roku życia. Do końca listopada do rodzin trafiło 15,1 mld złotych.

