Program Mieszkanie plus coraz bardziej się rozpędza

1. Po podporządkowaniu nadzoru nad realizacją programu Mieszkanie plus bezpośrednio premierowi Morawieckiemu, wyraźnie widać, że uległo przyśpieszeniu zarówno przygotowywanie nowych inwestycji jak i oddawanie do użytku mieszkań już budowanych w jego ramach.



Przypomnijmy, że już pod koniec kwietnia w Jarocinie (woj. wielkopolskie), wręczono klucze do pierwszej setki mieszkań, wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus realizowanego w tym przypadku na podstawie porozumienia pomiędzy samorządem i bankiem Gospodarstwa Krajowego.



Kilka miesięcy później oddano do użytku kolejne 158 mieszkań, a ostatnie z tej puli 108 mieszkań zostanie do użytku w I kwartale 2019 roku.



W ten sposób gmina Jarocin zrealizuje w ramach tego programu Mieszkanie plus, budowę aż 366 mieszkań i wszystkie one będą wynajmowane dla lokatorów na tych samych warunkach.



Mieszkania są przygotowane według standardu „pod klucz” o metrażu od 35 m2 do 55 m2, każde z nich ma oddzielne ogrzewanie gazowe i oddzielne liczniki na prąd i wodę, co pozwoli, aby każdy z lokatorów mógł rozliczać tzw. media, samodzielnie.



Cena wynajmu wynosi 7,9 zł za m2 (z opcją wykupu na własność 11,3 zł za m2), co oznacza, że cena wynajmu będzie się znajdowała w przedziale od 281 zł za mieszkania najmniejsze do 435 zł za te największe (w przypadku opcji wykupu cena wynajmu będzie wynosiła od 395 zł do 621 zł za m2).



2. Z kolei pod koniec maja tego roku zostało oddanych do użytku aż 186 mieszkań przez samorząd Białej Podlaskiej i spółkę Banku Gospodarstwa Krajowego - BGKN w ramach tego samego programu pilotażowego.



Jak poinformował prezydent miasta, koszt wynajmu 50 metrowego mieszkania w ramach tego programu razem z kosztem mediów (woda, ścieki, ogrzewanie), nie powinien przekroczyć kwoty 900 zł miesięcznie.



Tu także zainteresowanych rodzin było znacznie więcej niż mieszkań budowanych w pierwszym etapie (zgłosiło się aż 1150 rodzin) w tym także polskie rodziny z W. Brytanii, Irlandii i Niemiec.



3. Ponadto jak poinformował na początku sierpnia tego roku wiceminister w resorcie inwestycji i rozwoju Artur Soboń w jego resorcie podpisano umowę na opracowanie projektu osiedla mieszkaniowego na 2,7 tysiąca mieszkań, w ramach programu Mieszkanie plus zlokalizowanego przy ulicy Karczunkowskiej w Warszawie (Nowe Jeziorki).



Koncepcja osiedla Nowe Jeziorki została wyłoniona w konkursie, w którym nagrodzono dwa zespoły konkursowe, teraz połączyły one siły, aby przygotować kompleksową dokumentację projektową, a także opracować projekt budowlany i projekt wykonawczy.



Na kilkunastohektarowej działce zaprojektowano 19 budynków mieszkalnych, w których części parterowej znajdują się powierzchnie handlowo-usługowe, a w centralnej jej części wydzielono działkę na realizację szkoły podstawowej z przedszkolem i boiskami, a także terenami do rekreacji.



Jak dodał minister Soboń w trakcie przygotowań jest ponad 300 lokalizacji dla inwestycji w całej Polsce w ramach programu Mieszkanie plus zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, co pozwoli na rozpoczęcie budowy już w roku 2019 około 100 tysięcy mieszkań o wartości ponad 20 mld zł.



4. Przypomnijmy także, że budownictwo na wynajem będzie od przyszłego roku wspierane przez dopłaty do czynszów na podstawie ustawy o dopłatach do najmu, będące nową formą pomocy państwa w pokrywaniu wydatków mieszkaniowych.



Zgodnie z ustawą dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (uzależnionym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i nieposiadających innego mieszkania.



Wysokość dopłat będzie od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie (tzw. wskaźników odtworzeniowych) oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej liczbą członków gospodarstwa domowego - im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym wyższe dopłaty).



Jednoosobowe gospodarstwa domowe mogą się ubiegać o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowane przez GUS, za każdą kolejną osobę w gospodarstwie limit ten będzie podwyższany o 30 punktów procentowych, a wiec dla gospodarstwa dwuosobowego limit ten będzie wynosił 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dla trzyosobowego 120%, czteroosobowego 150% itd.



Dopłaty będą przyznawane na 9 lat, przy czym beneficjenci będą co roku weryfikowani (czy nadal spełniają kryteria), a w sytuacji, kiedy dochody okażą się wyższe, prawo do dopłat będzie wygaszane (będzie jednak możliwość ich wznowienia np. po powiększeniu rodziny, przy czym okres ich pobierania nie może przekroczyć 9 lat).



5. Wysokość dopłat do najmu będzie zależna od kosztów budownictwa na danym terenie i liczby osób w gospodarstwie domowym w związku z tym w dużych miastach będą one wyższe w mniejszych niższe.



I tak szacunkowo w Warszawie w oparciu o tzw. wskaźniki odtworzeniowe z II kwartału tego roku dopłata do najmu dla 5-osobowej rodziny wyniosłaby ok. 690 zł, w miastach pod Warszawą taka sama rodzina mogłaby liczyć na dopłatę w wysokości ok. 500 zł.



Na podstawie wskaźników odtworzeniowych z II kwartału, najniższy poziom dopłat obowiązywałby w woj. opolskim (poza miastem Opolem), pięcioosobowa rodzina mogłaby tam liczyć na wsparcie na poziomie ok. 380 zł.



Rząd przyjął, że środki na dopłaty w kolejnych latach będą rosnąć i tak te przewidziane w 2019 roku mają wynieść 0,4 mld zł, w 2020r-0,8 mld zł 2021r- 1,2 mld zł, w 2022 r. -1,6 mld zł i 2023 roku już -2 mld zł i taka kwota będzie utrzymywana w kolejnych latach.



Finansowanie programu będzie realizowane przez Fundusz Dopłat zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a wsparcie konkretnych beneficjentów będzie obsługiwane przez samorządy gminne.

Zbigniew Kuźmiuk