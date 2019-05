Program Biedronia: Homorewolucja, PiS za kraty, aborcja i zwalczanie katolicyzmu

To bardzo zastanawiające, że lider partii Wiosna zabiega o to, by inna partia PO przyjęła za swój program te postulaty, które są cecha charakterystyczna Wiosny. Brak poparcia PO dla homo postulatów jest dla Biedronia bardzo bolesny (PO nie poparła projektu ustawy o związkach partnerskich, politycy związani z PO mieli zakazywać homo parad).

Z wywiadu można dowiedzieć się, że celem Wiosny jest „liberalizacja ustawy aborcyjnej, odejście od węgla, refundacja in vitro”. Biedroń ujawnia w swoim wywiadzie, że gdy będzie powstawał rząd PO i Wiosny „PO mogła powiedzieć: "to przez Biedronia musimy zlikwidować Fundusz Kościelny, wprowadzić związki partnerskie, odejść od węgla, bo postawił warunki i inaczej nie będzie w koalicji”. Platforma postawiona pod ścianą nie będzie miała wyboru. To jest mój cel”.

Biedroń ubolewa, bo nie ma wprost podstaw do podstawienia „Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu, ale wielu innych polityków możemy postawić, np. prezydenta czy premiera. Z Jarosławem Kaczyńskim jest kłopot, bo nie pełni żadnej funkcji, która by do tego uprawniała. Zresztą on to sobie dokładnie zaplanował, by w razie problemów do odpowiedzialności zostali pociągnięci inni”.