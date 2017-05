Prognozy dla Polski w górę! Wzrost PKB i zdrowe finanse

reklama

Komisja Europejska koryguje w górę swoje prognozy w zakresie wzrostu gospodarczego oraz potwierdza, że finanse publiczne w Polsce są pod kontrolą.

"Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej potwierdza wysoki potencjał rozwoju polskiej gospodarki i fakt, że finanse publiczne w Polsce są w bardzo dobrej kondycji. Prognoza deficytu na rok 2017 jest spójna z prognozą przedstawioną w Programie konwergencji. Komisja Europejska zaznaczyła, że deficyt może ukształtować się na niższym poziomie w efekcie wdrażania działań ukierunkowanych na poprawę ściągalności podatków. Wysoki priorytet MF dla tych działań sprawia, że również deficyt w 2018 powinien być niższy niż prognozowany przez Komisję Europejską" - mówi Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

Wysoki wzrost PKB

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszy w br. do 3,5% z 2,7% zanotowanych rok wcześniej. Przewidywana poprawa dynamiki PKB to w głównej mierze efekt zakładanej odbudowy nakładów inwestycyjnych oraz utrzymania wysokiego tempa wzrostu konsumpcji prywatnej. W przyszłym roku, zdaniem Komisji Europejskiej, tempo wzrostu PKB będzie już niższe i wyniesie 3,2% (głównie za sprawą oczekiwanego spadku tempa wzrostu konsumpcji prywatnej).

W całym horyzoncie prognozy Polska będzie miała najwyższe tempo wzrostu wśród dziesięciu największych gospodarek UE. Jednocześnie obecne prognozy Komisji Europejskiej na lata 2017-18 są lepsze - zwłaszcza na br. - od projekcji KE z edycji zimowej.

Prognozy Komisji Europejskiej dotyczące tempa wzrostu potencjalnego PKB są również wyższe niż w poprzedniej projekcji, co oznacza, że KE pozytywnie ocenia fundamenty polskiej gospodarki. Jednym z czynników, który przyczynia się do wysokiego tempa wzrostu potencjału jest szybki wzrost produktywności pracy. Prognozy wzrostu PKB na lata 2017-18 są zbliżone do prognoz MFW i NBP, oraz - w przypadku 2018 r. - niższe od prognoz ekonomistów ankietowanych przez Reuters oraz prognoz MF zawartych w Programie konwergencji.

Według ostatnich projekcji MFW (raport World Economic Outlook, kwiecień 2017), tempo wzrostu PKB w Polsce przyspieszy w analizowanym horyzoncie do odpowiednio 3,4% i 3,2%, a według prognoz NBP (Raport o inflacji, marzec 2017) - do 3,7% i 3,3%. Z kolei z prognoz publikowanych przez Reuters (mediana, kwiecień 2017 r.) wynika, że wzrost PKB w latach 2017-18 wyniesie odpowiednio 3,5-3,6%.

Bezpieczne finanse publiczne

Kluczowe z perspektywy prognozy fiskalnej parametry makroekonomiczne zawarte w projekcji Komisji Europejskiej nie odbiegają istotnie od prognoz MF. Prognoza Komisji dotycząca najważniejszych wskaźników determinujących wpływy podatkowe, m.in. konsumpcji prywatnej, funduszu wynagrodzeń oraz inflacji, jest (zwłaszcza w 2017 r.) zbliżona do prognoz przyjętych w Programie konwergencji. Komisja Europejska oczekuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie w br. 2,9% PKB i pozostanie na tym samym poziomie w 2018 r. wobec 2,4% PKB w roku ubiegłym.

W przypadku prognozy fiskalnej na 2018 r. Komisja Europejska nie uwzględniła jednak, zgodnie ze swoimi zasadami, skutków działania reguły wydatkowej ani podejmowanych przez MF działań uszczelniających system podatkowy. W świetle prognoz Komisji Europejskiej, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w dalszym ciągu będzie poniżej unijnej wartości referencyjnej, osiągając w latach 2017-18 odpowiednio 54,6% oraz 55,4%.

