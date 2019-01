Prognoza dla Rosji: Stagnacja, spadek rubla, odpływ inwestycji

Oczekuje się również upadek rosyjskiej waluty: pod koniec 2019 r. kurs dolara wzrośnie do 69 rubli, w 2020 r. do 71 rubli, a w latach 2021-22 do 73 rubli. Wzrost nominalnego PKB w 2019 r. zwolni do 1,5 proc., a w latach 2020-22 będzie to zaledwie 1,8 proc.