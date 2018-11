Profesor z Al Ahzar: Gwałćcie chrześcijanki, aby je upokorzyć

„Kobiety, które są jeńcami wojennymi to „te, które są twoją własnością’. Aby je upokorzyć, stają się własnością dowódcy armii lub [innego] muzułmanina, a on może uprawiać z nimi seks, tak jak uprawia seks ze swoimi żonami” – wyjaśnia islamska uczona.

Ponadto można tam przeczytać: „Wielu współczesnych uczonych wspomniało, że porzucenie niewoli doprowadziło do wzrostu fahishah (grzechów seksualnych, takich jak cudzołóstwo i nierząd). Ze względu na to, że alternatywa szariacka dla małżeństwa nie jest dostępna, mężczyzna, który nie może sobie pozwolić na małżeństwo z wolną kobietą, czuje ciągłą pokusę do grzechu. Niech Allah błogosławi Państwo Islamskie, które doprowadza do odrodzenia kolejnych aspektów religii”.