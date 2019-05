Profanacja w katedrze w Kwidzynie. Połamano krzyż

W katedrze św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie doszło do profanacji. Nieznani sprawcy podeptali i połamali krzyż, a do kropielnicy nalali alkohol.

Do tego ohydnego incydentu doszło w święto Maryi Królowej Polski, 3 maja. Jak mówi proboszcz parafii katedralnej św. Jana Ewangelisty, zniszczony i podeptany krzyż znaleziono w kruchcie popołudniu 3 maja. Do kropielnicy nalano alkoholu, co rozpoznano po silnym zapachu.