Prof. Zybertowicz: Przez 25 lat nie znaliśmy prawdy o czasach komunizmu

Prof. Andrzej Zybertowicz w SalveTV, źr. zdj. Youtube

Czy Polska jest podzielona? Czym dla Polaków był stan wojenny i jakie są jego skutki? Gościem Tematu Dnia w SalveTV był prof. Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy, który w rozmowie z Magdaleną Korzeniewską odniósł się do 13 grudnia 1981 i jego wpływu na III RP.

Prof. Zybertowicz skomentował działanie MON, który pracuje nad odebraniem Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich:

- Problem polega na tym, że przez 25 lat naszych przemian nie powiedzieliśmy sobie prawdy, jak funkcjonował system komunistyczny, którego jednymi z filarów byli generałowie Jaruzelski i Kiszczak. Nie powiedzieliśmy, jaką rolę odgrywali w pierwszej fazie transformacji. Ta zasłona niewiedzy skrywała ich między innymi dlatego, że pewien redaktor „Gazety Wyborczej” nazwał ich „ludźmi honoru” - analizował socjolog

Zdaniem prof. Zybertowicza „stan wojenny był zabiciem wolności”

- W jedną noc zmieniono ontologię życia społecznego, zmieniono reguły. Zostaliśmy wrzuceni w strefę zastraszenia i zniewolenia. Największy koszt, jaki nasze społeczeństwo poniosło, poza ludźmi zabitymi w stanie wojennym, to było zabranie jednemu pokoleniu nadziei na to, że Polacy mogą się ze sobą dogadać i budować przestrzeń wolności – mówił prof. Andrzej Zybertowicz – Cenę za stan wojenny płacimy do dzisiaj - dodał

Pytany o marsz Komitetu Obrony Demokracji i manifestację Prawa i Sprawiedliwości, mówił:

- Ta sytuacja pokazuje, że jest demokracja. Nawet przedstawiciele dziwnych poglądów mają prawo demonstrować. Tę ostrość sporów dzisiaj na temat stanu wojennego można traktować jako sygnał poważnych zaniedbań naszej transformacji – podkreślił prof. Zybertowicz

Według doradcy społecznego prezydenta RP, „ma miejsce ciągłe wrzucanie informacji odwracających uwagę od podstawowych problemów interesu narodowego”

- Potrzebne jest, żebyśmy mieli odwagę spokojnego dyskutowania z tymi, którzy myślą inaczej. Także po naszej stronie często są głosy nadmiernie agresywne wobec tych, którzy myślą inaczej. Jak nie zaczniemy uczyć się budować pomosty, to ta ofiara osób, które zginęły w stanie wojennym, nie będzie należycie doceniona – podsumował prof. Andrzej Zybertowicz

Źródło: SalveTV

13.12.2016, 21:05