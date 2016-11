Prof. Żurawski vel Grajewski: Nie było dobrego rozwiązania

reklama

O ile w Polsce UPA kojarzy się z antypolską zbrodniczą akcją eksterminacyjną, o tyle na Ukrainie przede wszystkim z partyzantką antysowiecką – o stosunkach polsko-ukraińskich, przed i w czasie drugiej wojny światowej, z prof. Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim rozmawia Bartosz Bolesławski.

Bartosz Bolesławski: Ukraina, podobnie jak Polska, starała się po pierwszej wojnie światowej wybić na niepodległość. Mieliśmy nawet sojusz Józefa Piłsudskiego z Symonem Petlurą i wspólną wyprawę na Kijów. Ostatecznie jednak tylko Polska stała się niepodległym państwem i w traktacie ryskim uznała podział Ukrainy. Czy taki obrót sytuacji mógł zrodzić nienawiść Ukraińców do Polaków, której jednym z efektów były tragiczne wydarzenia na Wołyniu w latach 1943-1944?

Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski: Ten konflikt był już wcześniej w Galicji Wschodniej. Nie będziemy się oczywiście cofać aż do Zaporoża i czasów kozackich, bo wtedy nie istniały jeszcze narody w sensie nowożytnym. Natomiast od 1848 r. możemy zaobserwować ożywienie narodowe wśród Ukraińców w Galicji. Zresztą ono także było wielonurtowe, bo obok ukraińskiego ruchu narodowego istniał ruch moskalofilski.

W warunkach polskiej niewoli narodowej ruch ukraiński był odbierany jako intryga austriacka, czyli rozbijanie jednolitego politycznie narodu polskiego przez nurty inspirowane zewnętrznie. Wtedy nie było jeszcze mass mediów, więc kwestia językowa – istnienie wielu przejściowych dialektów, polskich i ukraińskich – w nałożeniu na sytuację społeczną i stanową powodowała, że nie przyjmowano do wiadomości istnienia odrębnego narodu ukraińskiego. Nigdzie chłopi nie mówili literacką polszczyzną, a że akurat tutaj mówili po rusku – przecież tak było od wieków.

Także dla szlachty nie był to język obcy, ludzie byli zazwyczaj dwujęzyczni. Podziały wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj, istniała szeroka i mało wyrazista gama rozmaitych stanów przejściowych w sensie językowym. Do tego trzeba dodać stany świadomościowe, czego najlepszym przykładem jest rodzina Szeptyckich: Andrij był głową kościoła grekokatolickiego, Stanisław generałem armii austriackiej a potem polskiej. Pierwszy był duchowym przywódcą Ukraińców, drugi – generałem Wojska Polskiego. Zachowali się w drastycznie odmienny sposób w 1918 r., kiedy to mocarstwa centralne przyznały Chełmszczyznę Ukrainie na mocy traktatu brzeskiego (chodziło tutaj o Ukraińską Republikę Ludową, która powstała na terenach dawnej Ukrainy rosyjskiej, nie na terenach habsburskich). Na dodatek obaj byli wnukami Aleksandra Fredry. Przykład tych braci obrazuje stan przejściowości i świadomości, która dzieliła nawet rodziny.

Jeszcze przed pierwszą wojną światową zdarzył się indywidualny akt terroru – zabójstwo Andrzeja Potockiego – marszałka sejmu krajowego Galicji przez Myrosława Siczynśkoho. I choć zamachowiec działał sam i raczej z pobudek anarchistyczno-społecznych, a nie narodowych, jego czyn miał raczej skutki polonizujące. Z jego powodu wykształceni Ukraińcy odwracali się bowiem wówczas od ruchu narodowego – ludzie z towarzystwa, w XIX-wiecznym rozumieniu, nie chcieli mieć nic wspólnego z zabójstwami i terrorem.

Konflikt narodowy jednak narastał, obie strony rościły sobie pretensje do ziemi galicyjskiej. Listopad 1918 r. był kolejnym drastycznym etapem tego sporu. On się wtedy nie narodził, lecz znalazł uzewnętrznienie.

Dalsze wydarzenia pokazały, że model kulturowy patriotyzmu był dla obu narodów wspólny, co zresztą przyznają rozsądniejsi badacze ukraińscy (np. w okresie międzywojennym napisał na ten temat bardzo trafny tekst prof. Stepan Tomasziwśkyj). Gloryfikacja idei powstańczej, kształcenie wśród uczniów obowiązku konspirowania z zamiarem przygotowania powstania i zbudowania niepodległej ojczyzny, potępienie wszelkich aktów kolaboracji z nie swoim, obcym państwem – ten polski model edukacji, kontynuowany w szkołach II RP oddziaływał na psychikę młodych Ukraińców. Wystarczyło jedynie zastąpić nazwę Polski wyrazem Ukraina i cały model był gotowy (insurekcyjny, zbrojny, zagrzewający do walki).

Patriotyczna kultura polska była źródłem inspiracji dla ukraińskiego ruchu narodowego. Tak samo było z akcjami politycznymi. Po kryzysie bośniackim w 1908 r., kiedy groził wybuch wojny Austro-Węgier z Rosją, rząd w Wiedniu zgodził się na tworzenie organizacji paramilitarnych w Galicji. Polacy stworzyli organizacje strzeleckie, które później przerodziły się w Legiony Piłsudskiego. Ukraińcy również tworzyli własne formacje, zgodnie ze swoimi możliwościami – trzeba pamiętać, że ich warstwy przywódcze były słabsze liczebnie, a ich pozycja społeczna i ekonomiczna niższa. Świadczy o tym chociażby daleko mniejsza liczba ukraińskich oficerów w armii habsburskiej w porównaniu z Polakami. W 1914 r. powstał jednak Ukraiński Legion Strzelców Siczowych, który nie miał takiej autonomii jak nasze legiony, ale jego dalekosiężnym celem również było utworzenie niepodległego państwa. Zresztą sam Józef Piłsudski prowadził wykłady dla strzeleckich organizacji ukraińskich jeszcze w 1912 r.

Ogółem była to mieszanka. Polacy i Ukraińcy wzorowali się na sobie, tworzyli podobne programy, jednocześnie trwała rywalizacja, zarówno narodowa, jak i społeczna. Były napięcia między warstwami wyższymi zdominowanymi przez Polaków a chłopstwem, gdzie przeważali Ukraińcy. Nie chcę tu powiedzieć, że w każdej z grup nie było przedstawicieli drugiego narodu, jednak ta proporcja była wyraźna.

Dodam jeszcze, że autonomia galicyjska była autonomią polską, nie ukraińską. Natomiast Wiedeń oczywiście pozwalał na rozwój ruchu ukraińskiego z aspiracjami politycznymi. Ruch ten był odbierany przez Polaków jako austriacka intryga .

Do tej pory rozmawialiśmy o Galicji, czyli terenach należących do Austro-Węgier. A jak przedstawiała się sytuacja w innych częściach dzisiejszej Ukrainy?

Opisana wyżej sytuacja dotyczyła tylko Galicji, terenów od Zbrucza do Sanu – nie od Donu do Sanu, jak jest w hymnie ukraińskim. Za Zbruczem sytuacja była zupełnie inna, tam panowało Imperium Rosyjskie, nie uznające w ogóle istnienia odrębnego narodu ukraińskiego. Dla Moskwy Ukraińcy byli Małorosjanami. Poza tym obszar Ukrainy był podzielony historycznie przez Dniepr. Na zachód od rzeki była Ukraina prawobrzeżna, gdzie wśród ziemiaństwa do 1917 r. dominowali Polacy. Uniwersytet w Kijowie był tworzony przez Rosjan, aby zapobiec polonizacji tych obszarów. Jeśli chodzi o warstwy wyższe na tym terenie, naród polityczny zdolny do utworzenia administracji, to poza Rosjanami byli to wyłącznie Polacy.

Natomiast na wschód od Dniepru, na lewobrzeżnej Ukrainie (tej utraconej przez Rzeczpospolitą w 1667 r.), dominowało zrusyfikowane ziemiaństwo. Niektórzy mieli jakieś tam poczucie lokalności, jak np. hetman Ukrainy Pawło Skoropadśkyj. Z tego rodu wywodził się także XVIII-wieczny hetman zaporoski. Żyło tam pewne wspomnienie lokalności, ale najlepszym jego określeniem była małorosyjskość, nie ukraińskość.

Na zachodzie problemem dla Ukraińców była polonizacja, a na wschodzie rusyfikacja. Lwów był spolonizowany, a Kijów lub Charków zrusyfikowane. Co ciekawe, rodzący się ruch ukraiński swój język literacki oparł na dialektach połtawskich, nie halickich. Tam też działał poeta Taras Szewczenko. Działający na tym terenie ruch ukraiński musiał wejść w konfrontację z Rosją, aby przetrwać.

O ile w Galicji była autonomia polska i swobody ukraińskie, o tyle na Ukrainie rosyjskiej funkcjonowało samodzierżawie i pełna rusyfikacja. Dla Rosjan Polska była Krajem Przywiślańskim, a Ukraina Małorosją. A wszyscy, co nie chcieli być Rosjanami, byli uznawani za zdrajców Słowiańszczyzny.

Zresztą taką politykę prowadzili też Rosjanie w Galicji w latach 1914-1915, kiedy ją okupowali wojskowo. Zostali zapamiętani jako ci, którzy uwięzili biskupów grekokatolickich. Nawiasem mówiąc, Ukraina dzieli się religijnie także z powodu zaborów – w zaborze austriackim rozwijał się kościół grekokatolicki, natomiast w zaborze rosyjskim przemocą zniesiono Unię Brzeską. Taki religijny podział Ukrainy jest aktualny do dziś.

Nie wspominałem jeszcze o tych „skrawkach” Ukrainy, które miały inne tradycje historyczne i polityczne. Na Rusi Zakarpackiej lub Podkarpackiej (teren ten ma 13 nazw, w zależności kto mówi) dominowały wpływy węgierskie, na Bukowinie północnej istotnym czynnikiem kulturotwórczym byli Rumuni. To wszystko były zresztą tereny habsburskie – Zakarpacie należało do Węgier, a Bukowna do Austrii. Były jeszcze fragmenty ukraińskie w Besarabii, zagrabionej Mołdawii w 1812 r. przez Imperium Rosyjskie. To jest właśnie ten pas nad Dniestrem z wyspami ukraińskości także po zachodniej stronie rzeki i oczywiście w Budziaku. Reperkusją tego jest dzisiejszy konflikt w Naddniestrzu, które oczywiście leży zasadniczo na lewym brzegu Dniestru i ma osobną, skomplikowaną historię. Jako ciekawostkę można dodać fakt, że właśnie tam rozgrywała się scena porwania Basi Wołodyjowskiej przez Tuhaj-beja. Kiedyś były to tereny Rzeczpospolitej.

Co moglibyśmy powiedzieć o stosunkach polsko-ukraińskich w samym Lwowie, czyli stolicy Galicji Wschodniej?

Wybuch konfliktu zbrojnego w 1918 r. wynikał z rozpadu monarchii austro-węgierskiej. Ukraińcy usiłowali stworzyć na tym obszarze własne państwo – Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową (ZURL) ze stolicą we Lwowie. Problem w tym, że był on ówczesną kulturową stolicą polskości. Kresowość Lwowa narodziła się dopiero w listopadzie 1918 r. Lwów liczył wówczas ponad 300 tysięcy mieszkańców, był drugim co do wielkości polskim miastem po Warszawie, ale z racji autonomii był znacznie prężniejszy kulturowo od Warszawy (w stolicy, jak długo panowali w niej Rosjanie, nie było polskiego uniwersytetu, administracji, a do 1905 r. obraz edukacji na niższych szczeblach dobrze oddany został w „Syzyfowych Pracach” Żeromskiego). Centrum polskości w latach 1867-1918 stanowił właśnie Lwów. Próba stworzenia z niego stolicy zachodniej Ukrainy w sytuacji dominacji Polaków w mieście skończyła się zbrojnym powstaniem tej ludności i orężną konfrontacją polsko-ukraińską

Jednocześnie w tradycji ukraińskiej było to główne miasto Rusi Halickiej, czy mówiąc bardziej antycznie, Rusi Czerwonej. Przed rozbiorami obszary te były województwem ruskim Korony Polskiej. Samo miasto zostało założone przez halicką gałąź Rurykowiczów, czyli Daniłowiczów. Jego związki z polskością są bardzo stare – pomijając koligacje Daniłowiczów z Piastami jeszcze z epoki dzielnicowej – Ruś Halicka weszła w skład państwa polskiego w połowie XIV wieku, za rządów Kazimierza Wielkiego. Była to jednak wciąż Ruś, ziemia etnicznie ukraińska. Przez kolejne wieki proces polonizacji, szczególnie Lwowa, posunął się bardzo daleko.

Nie można też zapominać o wielkiej ilości mieszanych małżeństw. Wytworzyła się tutaj bardzo sympatyczna tradycja, zgodnie z którą w takich małżeństwach starano się by syn dziedziczył wyznanie i narodowość po ojcu, a córka po matce. Wytyczenie jakichś ostrych granic było więc naprawdę niemożliwe. Jak pokazywał przykład Szeptyckich – była to często indywidualna decyzja, kto się za kogo uznaje.

Jest jeszcze dodatkowa komplikacja – nie można zapominać o dość znaczącym odsetku ludności żydowskiej. Ani Polacy, ani Ukraińcy nie byli narodowością bezwzględnie dominującą w skali całej prowincji. W 1921 r. w Galicji Wschodniej było 53,7% Ukraińców, 39,1% Polaków i 6,6% Żydów. Wyglądało to tak, że Polacy mieszkali głównie w dużych miastach (co nie znaczy, że nie było wsi polskich), na wsi dominowali Ukraińcy, a w małych miasteczkach, sztetlach, byli głównie Żydzi. Wspomnijmy jeszcze o Ormianach, Niemcach, Węgrach – przecież słynne lwowskie określenie „batiary” to zapożyczenie z języka węgierskiego („batiar” oznacza złodzieja – tak c.k. policjanci węgierscy we Lwowie krzyczeli za uciekającymi chuliganami).

Ta mozaika i tak jest narysowana dość pobieżnie, bo przecież trzeba by jeszcze dodać inne narodowości. Lwów (jedyna na świecie metropolia religijna trzech wyznań (rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańsko katolickiego) i cała Galicja Wschodnia były tyleż ciekawe, co skomplikowane, a ów konflikt polsko-ukraiński rozwijał się w epoce gdy oba narody zamieszkiwały tę samą ojczystą ziemię i rywalizowały o urzędy, posady, pracę, pozycję społeczną i orne zagony.

Za Zbruczem było inaczej, odsetek Polaków był mniejszy. Polska międzywojenna, powstająca w 1918 r. nie aspirowała do całości tych ziem. Program prometejski jako rdzeń zakładał powstanie niezależnego państwa ukraińskiego jako bufora między Polską i Rosją. Gdyby ten program się powiódł, zmieniłaby się sytuacja geopolityczna w tej części świata. Polska przestałaby leżeć między Niemcami a Rosją – „dwoma kamieniami młyńskimi grożącymi starciem jej na proch”. Imperium Rosyjskie – jeden z tych kamieni – by się rozpadł.

No właśnie, ta idea prometejska była przyczyną współpracy zbrojnej Polski z Ukraińską Republiką Ludową. Jak to wyglądało i czemu się nie powiodło?

Opisana wyżej przeze mnie sytuacja sprawiła, że doszło do konfliktu Polski z Ukrainą Zachodnią w Galicji Wschodniej i sojuszu z Ukrainą naddnieprzańską. Ta druga zaczęła się tworzyć od 1917 r. jako Ukraińska Republika Ludowa, po przewrocie bolszewickim ogłosiła niepodległość. Wówczas znalazła się w stanie wojny z Rosją „Czerwoną” i Rosją ”białą”. Konflikt z „białymi” odebrał jej poparcie czyli mocarstw zachodnich Francji Wielkiej Brytanii i USA. Państwa te, zwłaszcza Francja, dążyły to utrzymania „białej” Rosji i do chwili jej klęski były niechętne nawet powstaniu w pełni niezależnej Polski. Naczelnym celem polityki francuskiej było stworzenie potężnego sojusznika antyniemieckiego, aby pilnował pokonanych Niemiec od wschodu. Wojnę domową w Rosji wygrali jednak bolszewicy, więc Polska uzyskała poparcie Francji.

Proszę zauważyć, że Polacy otrzymywali poparcie przeciw bolszewikom, jednocześnie nie wchodząc w konflikt z „białymi”, od których oddzielała nas właśnie Ukraina. Natomiast Ukraińska Republika Ludowa weszła w taki konflikt – musiała, co poskutkowało natychmiastowym wycofaniem poparcia dla niej przez Ententę. Ukraińcy przegrywali, więc zwrócili się ku Polsce, która udzieliła im poparcia zbrojnego. Stąd wzięła się wyprawa kijowska w 1920 r.

Niestety nasze polsko-ukraińskie siły okazały się za słabe. 7 maja polskie wojsko zajęło Kijów, ale utrzymało się tylko do 9 czerwca. Ukraińcy mieli więc niewiele ponad miesiąc, aby zorganizować sobie armię w oparciu o własną bazę terytorialną. Według planów armia ta miała trzymać front na południu i wtedy Polacy mogliby zostać przerzuceni na północ, by walczyć w rejonie tzw. bramy smoleńskiej – pasa ziemi między Dźwiną i Dnieprem, gdzie leży Smoleńsk i Witebsk (nawiasem mówiąc także Katyń).

Plan był taki, że Ukraińcy będą trzymać front na południu, a Polacy zatrzymają, oczekiwaną dzięki złamaniu radzieckich szyfrów, ofensywę Tuchaczewskiego przez bramę smoleńską. Niestety, nie starczyło sił i czasu na te wszystkie fronty. Bolszewicy zrobili wyłom na północy i południu, Polacy musieli opuścić Ukrainę i tym samym bazę rekrutacyjną dla armii ukraińskiej. Były co prawda liczne oddziały partyzanckie współpracujące z Polakami, ale one nie przekształcały się w regularne wojsko, miały charakter wiejskiej samoobrony. Nie udało się stworzyć wielosettysięcznej armii ukraińskiej. Gdyby Polakom udało się utrzymać chociaż pół roku w Kijowie, sytuacja mogłaby wyglądać inaczej, wszystko by okrzepło. Efekt był jednak taki, że Ukraina naddnieprzańska jako niepodległe państwo się nie utrzymała.

Zresztą – trzeba sobie uzmysłowić skalę zmęczenia ludności. Wojna trwała od 1914 r., fronty przechodziły przez ten obszar kilkanaście razy. Ileż razy można przeżywać przechodzenie frontu? Ludność cywilna – znacznie słabiej niż w Galicji rozbudzona narodowo, miała już tego wszystkiego dosyć. Trudno o entuzjazm w takiej sytuacji.

Fiasko tego starcia miało poważne znaczenie geostrategiczne. Polska, która uznała istnienie Ukraińskiej Republiki Ludowej 21 kwietnia 1920 r., w traktacie ryskim to uznanie cofnęła.

Ukraińskojęzyczna wersja tekstu traktatu ryskiego była zaś sporządzona przez Leona Wasilewskiego, członka polskiej delegacji. W składzie delegacji Ukrainy sowieckiej nikt bowiem nie mówił po ukraińsku na tyle dobrze, by stworzyć treść traktatu. To też mówi nam sporo o sytuacji na tym obszarze.

Po podziale granicą ryską zachodni Wołyń przypadł Polsce, ale już Żytomierszczyzna zamieszkiwana przed wielu Polaków przypadła sowietom. Efektem tego było męczeństwo jej ludności w latach trzydziestych z powodu antypolskiej akcji NKWD, a wcześniej kolektywizacji i wielkiego głodu.

Z drugiej strony narastał spór polsko-ukraiński na tych terenach, które przypadły II RP. Konflikt galicyjski przelewał się na Wołyń, który wcześniej należał do Rosji i tego rodzaju sporów narodowościowych nie znał. Na Wołyniu warunki życia, rozwój oświaty, cywilizacji i kultury były niższe o tyle, o ile niżej stało cywilizacyjnie Imperium Rosyjskie w stosunku do Austro-Węgier. Polska międzywojenna nadrabiała te różnice, usiłowała zrównać cały kraj. Z drugiej strony stworzono tzw. kordon sokalski, który był próbą odseparowania ukraińskiego narodowego ruchu galicyjskiego od terenów Wołynia. Było to jednak jedno państwo, więc ten kordon ostatecznie okazał się nieefektywny.

W 1929 r. powstała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, która potem, w czasie drugiej wojny światowej, była odpowiedzialna za okrutne zbrodnie na Polakach. Ideologia OUN opierała się na pismach Dmytro Doncowa, który przetłumaczył na język ukraiński „Mein Kampf” i sam był zwany ukraińskim Hitlerem. Dlaczego właśnie tak radykalna opcja polityczna zwyciężyła wśród Ukraińców?

To wszystko było jeszcze bardziej skomplikowane. Wcześniej powstała Ukraińska Organizacja Wojskowa, wzorowana na Polskiej Organizacji Wojskowej, co nam nawet sama nazwa podpowiada. Trzeba też odróżnić dwie epoki i ten wspomniany rok 1929 jest tutaj dobrą granicą. Przed nim dominowali dawni oficerowie armii halickiej, którzy walczyli przeciwko Polsce w latach 1918-1919. Mentalnie należeli oni jeszcze do epoki pierwszej wojny światowej, mieli inne spojrzenie na naturę konfliktu – bez jego wszechogarniającej zbrodniczości, jaką przyniosła druga wojna światowa.

Później tych starych zaczęli zastępować młodzi, bardziej radykalni i to jest już okres narodzin i funkcjonowania OUN prezentującej ideologię Doncowa. Był to nacjonalizm integralny, fundamentalny, który nie liczył się z żadnymi regułami moralnymi. Zgodnie z tymi ideami, narodowość była czymś najważniejszym, w trochę pogańskim wymiarze, mimo że uznawały one kościół grekokatolicki za narodowy dla Ukraińców. Podobnie niemieccy naziści byli w wymiarze ideowym poganami. Przy czym oddziaływanie społeczne tych idei należy widzieć w stosownych proporcjach. Wyobrażenie, że chłopi ukraińscy w Galicji i na Wołyniu, gdzie odsetek analfabetów był wysoki, zaczytywali się drętwo napisanymi wynurzeniami Doncowa, to fantazja, a nie rzeczywistość.

Do narastania konfliktu przyczyniła się natomiast świadoma polityka UWO, a potem OUN, która wręcz likwidowała osoby dążące do ugody. W 1922 r. zastrzelono jako kolaboranta polskiego ukraińskiego poetę Sydira Twerdochliba, w 1934 r. zaś dawnego oficera Armii Halickiej (sił zbrojnych ZURL walczącej z Polską w latach 1918-1919) Iwana Babija. Po stronie polskiej Najsłynniejszym przykładem jest tutaj zabójstwo Tadeusza Hołówki, ale są w tej kwestii silne poszlaki wskazujące na udział Moskwy, której zależało na eskalacji konfliktu polsko-ukraińskiego. Za zbrodnią tą stał więc Związek Sowiecki działający przez swą agenturę w OUN.

Na opisana sytuację nałożyła się jeszcze radykalizująca polityka polska, czyli np. likwidacja szkół ukraińskich czy przekształcanie ich w dwujęzyczne. Także akcja kolonizacyjna, choć faktycznie niewielka, bo osadzono zaledwie ok. 9 tysięcy osadników wojskowych i to na całych Kresach, nie tylko ukiraińskich. Jako instrument zmiany etnicznej nie miała ona żadnego znaczenia, ale jako narzędzie drażnienia nastrojów społecznych już jak najbardziej. Później doszła akcja pacyfikacji Galicji Wschodniej, która była odpowiedzią na terrorystyczną działalność OUN, polegającą na podpaleniach (spłonęło ponad 1500 majątków i nieruchomości prywatnych i państwowych). W ramach tej akcji kwaterowano po wsiach oddziały wojska, które przeprowadzały uciążliwe rewizje. Nie były to pacyfikacje w stylu niemieckim, które znamy z drugiej wojny światowej – nie mordowano całych wsi. Ale dewastacyjne rewizje, zrywanie dachów i podłóg w celu szukania broni (zresztą znaleziono ponad 1000 sztuk broni – efekt wielokrotnego przetaczania się frontu przez te tereny w latach 1914-1920), upokarzające kary, chłosta dorosłych osób wywierały piętno na Ukraińcach, wśród których nienawiść rosła.

Nie ma tego oczywiście co porównywać z terrorem sowieckim. Tam nikt nawet nie wspominał, że cokolwiek się wydarzyło, ludzie bali się o tym mówić. Na terenie Polski nikt się nie bał, było to powszechnie relacjonowane, a nawet zaskarżane do Ligi Narodów.

Miałem okazję czytać gazetę ukraińską „Diło”, wydawaną we Lwowie w okresie międzywojennym w warunkach cenzury polskiej. Czytałem to w stanie wojennym, więc miałem porównanie z ówczesną polską cenzurą komunistyczną. Ta międzywojenna wówczas wydawała mi się zabawna – było to jakiś rodzaj cenzury, ale w porównaniu z tą ze stanu wojennego, to właściwie prawie jej nie było. To jednak co w latach 1980. wydawało mi się niepoważne, w latach 1930. było niewątpliwie drażniące.

Można odnieść wrażenie, że polityka II RP w kwestii ukraińskiej była trochę niespójna. Z jednej strony te wszystkie represje, o których Pan wspominał. Z drugiej natomiast działalność takich ludzi jak wspomniany Tadeusz Hołówko czy wojewoda wołyński Henryk Józewski, którzy oferowali Ukraińcom szeroką autonomię.

Józewski starał się zbudować odmienność wołyńską w stosunku do nacjonalistycznej Galicji. To mu się jednak nie udało.

Trzeba powiedzieć, że nie było tutaj dobrego rozwiązania. Trudno było zaspokoić ukraińskie dążenia narodowe, ale też nie można było się im dziwić, skoro niepodległa Ukraina nie istniała. Z kolei utworzenie jakiegoś „skrawka” niezależnej Ukrainy z ziem należących do II RP skazałoby to państewko na natychmiastowy podbój sowiecki. Siłą wojskową, która utrzymywała mieszane terytorium polsko-ukraińskie poza kontrolą, sowietów było Wojsko Polskie. Z tym stanem Ukraińcy się nie godzili, a Polacy nie mogli się pogodzić ze stanem odwrotnym.

Gdyby to była kraina mlekiem i miodem płynąca, bardzo bogata, być może skala tych napięć byłaby mniejsza. Jednak w sytuacji, jaka wtedy była – szczerze mówiąc nie widzę żadnego wyjścia. Nawet gdyby teraz, po 70 latach, ktoś poprosił mnie o propozycję rozwiązania tej sytuacji, nie byłbym w stanie tego zrobić.

To była sytuacja niczym w Irlandii Północnej swego czasu. Dwie społeczności rywalizowały o tę samą, ojczystą ziemię, nikt tam nie był najeźdźcą (o kolonizacji już mówiliśmy). Wymieszana ludność żyła tam od wieków, a prawo każdego narodu do niepodległości musimy uznać. Sam fakt walki o niepodległość, nawet jeśli jest wymierzony przeciwko państwu polskiemu, nie jest naganny. Ja nie mam pretensji do Ukraińców o ich dążenia niepodległościowe, lecz o ich metody walki z lat drugiej wojny światowej. Metody te wynikały z pewnych uwarunkowań cywilizacyjnych, a wpływ miały też niszczące przykłady zewnętrzne, czyli ludobójstwo sowieckie i niemieckie.

Elity ukraińskie zostały zdziesiątkowane przez okupację sowiecką w latach 1939-1941. Przywódca Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego (UNDO) w Sejmie II RP Dmytro Łewyćkyj zmarł w domu opieki społecznej przy armii Andersa. Całe życie walczył z państwem polskim, a ostatecznie jako obywatel II RP po opuszczeniu łagru szukał ocalenia przy Wojsku Polskim. Taki był zasadniczy wniosek z bezpośredniego zetknięcia się z Sowietami, ale te doświadczenia trzeba było dopiero nabyć. Poza tym był to przykład polityka jeszcze tej starszej generacji, sprzed OUN – czyli jeden z takich statecznych panów wychowanych w CK Monarchii. Oni stawiali głównie na walkę polityczną, a jeśli już na zbrojną, to w innych kategoriach cywilizacyjnych.

Istniały więc umiarkowane elity ukraińskie, było przecież wspomniane UNDO – największe ukraińskie ugrupowanie w sejmie polskim, które po doświadczeniach wielkiego głodu na Ukrainie sowieckiej zawarło w 1935 r. ugodę z Polską, a we wrześniu 1939 r. wezwało obywateli polskich narodowości ukraińskiej do lojalności wobec państwa polskiego i walki z Niemcami. Partia ta została rozbita wraz z II RP. Wszyscy politycy polscy, ukraińscy i żydowscy, którzy znaleźli się pod okupacją sowiecką, a nie byli komunistami, podlegali eksterminacji. Wszystko to sprawiło, że na scenie politycznej pozostali młodzi radykałowie ze świeżym przykładem ludobójstwa w wykonaniu Niemców i Sowietów. Tak właśnie kształtowała się sytuacja lat 1943-1944. Trzeba podkreślić, że warunki do wykonania zbrodni UPA zaistniały wskutek rozbicia państwa polskiego przez III Rzeszę i ZSRR – nie przez Ukraińców.

Dlaczego jednak do zbrodni UPA doszło dopiero w 1943 roku? Polska była rozbita już wcześniej, a od 1941 r. nie było okupacji sowieckiej.

Jest to bardzo skomplikowana sprawa. Trzeba pamiętać o buncie z 1939 r. – w momencie załamywania się państwa polskiego dochodziło do wystąpień ukraińskich, ale teren został szybko zajęty przez Armię Czerwoną i Sowieci zaprowadzili swoje porządki.

W 1941 r. przyszli Niemcy i był to krótki okres złudzeń ukraińskich. Wszystkie narody w tym okresie miały wyobrażenie, że powtórzy się sytuacja z pierwszej wojny – zwycięstwo potoczy się z zachodu na wschód. Niemcy pobiją Sowietów, a potem Zachód Niemców i będzie znowu rok 1918. Ukraińcy liczyli, że III Rzesza pomoże im stworzyć własne państwo. Stąd wkroczenie Wehrmachtu do Galicji Wschodniej spowodowało proklamację państwa ukraińskiego, czego Niemcy nie uznali, a głównych aktywistów – na czele ze Stepanem Banderą – zamknęli w obozie koncentracyjnym ze statusem więźniów politycznych. Zachowali się więc wobec tej ukraińskiej akcji wrogo, po prostu ją zlikwidowali.

Ukraińcy galicyjscy, którzy początkowo zasilili szeregi formacji kolaboracyjnych (np. SS-Galizien), po dwóch latach rozczarowali się postawą III Rzeszy i odeszli z jej służby. Te masowe dezercje z formacji proniemieckich wykonano na polecenie OUN i wtedy właśnie powstała Ukraińska Powstańcza Armia. Trzeba to wyraźnie podkreślić – akurat UPA nigdy nie była w służbie niemieckiej, ponieważ powstała po zerwaniu z Niemcami. Za próbę nawiązania współpracy z Niemcami odpowiada OUN.

Zresztą trzeba rozróżnić – była OUN-M pod dowództwem Andrija Melnyka i OUN-B z ideami banderowskimi, która zresztą tą pierwszą zlikwidowała zbrojnie. A dlaczego rok 1943? Wynikało to z przełomu na froncie wschodnim – bitwy pod Kurskiem. Wiadomo już było, że Niemcy będą teraz przegrywać wojnę i pod naporem sowieckim odpłyną powoli na zachód. Ukraińcy liczyli na powtórkę z 1918 r. – po wyczerpaniu się zasobów niemieckich i sowieckich znów dojdzie na tych ziemiach do konfliktu z Polakami. O ich przynależności rozstrzygnie etniczność – jeśli nie będzie Polaków, to sprawa będzie oczywista. Stąd właśnie decyzja o fizycznej likwidacji polskości na tych ziemiach – czy poprzez eksterminację, czy poprzez terror eksterminacyjny, żeby tych co przeżyją mordy zmusić do ucieczki za San. Tak miała powstać czysta etnicznie Ukraina. Skala i charakter udziału agentury sowieckiej w całej akcji pozostają jeszcze tematem do zbadania. Założenie, że Moskwa była w tej sytuacji bierna lub, że nie zależało jej na podsycaniu konfliktu jest jednak nieprawdopodobne.

Chyba trzeba przyznać, że nacjonalistom ukraińskim udało się zrealizować założony cel. Odsetek polskiej ludności na zachodniej Ukrainie jest obecnie znikomy w porównaniu choćby do Wileńszczyzny, gdzie nie było takich czystek etnicznych wykonywanych przez Litwinów.

W pewnej przenośni można tak powiedzieć, chociaż trzeba też uznać, że ziemie te zostały ostatecznie oczyszczone z Polaków w wyniku akcji sowieckiej. Deportacje po 1944 r. były robione przez Sowietów i one spowodowały odpływ ludności polskiej dużo większy niż na Wileńszczyźnie. W związku z pamięcią o wydarzeniach sprzed 2-3 lat, odpływ ten był prawie pełny.

Podkreślam jednak, że nie doprowadziła do tego sama akcja UPA. Ona stworzyła pewne warunki psychologiczne, przez które sowiecka akcja ekspatriacyjna spotkała się z dużo większym odzewem niż na Kresach polsko-białorusko-litewskich. Ludność w Galicji i na Wołyniu uznała, że pozostanie na miejscu będzie się wiązać nie tylko z konfrontacją z Sowietami, ale także z Ukraińcami. Dlatego znacznie większy jej procent uległ presji sowieckiej i wyjechał – na północy dużo więcej Polaków uznało, że można spróbować przetrwać i dlatego mamy tam dzisiaj więcej polskości.

Na dawnych Kresach południowo-wschodnich II RP z prawie trzech milionów Polaków pozostało ok. 30 tysięcy. Oczywiście mówimy tutaj o terenach na zachód od Zbrucza, bo ogółem Polaków na Ukrainie jest znacznie więcej, ok. kilkaset tysięcy. Najwięcej na Żytomierszczyźnie – w miasteczku Dołbysz prawie 80% mieszkańców przyznaje się do polskości. W tamtym rejonie nawet na deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy często są wybierani Polacy.

Wspominał Pan o OUN-M i o OUN-B – obie były antypolskie. Istniały jednak jeszcze oddziały Siczy Poleskiej UPA dowodzone przez Tarasia Borowcia, który zdecydowanie sprzeciwiał się eksterminacji Polaków. Dlaczego ta opcja nie zyskała uznania w oczach Ukraińców?

Rzecz jest słabo zbadana. Mamy tutaj jedynie pewne poszlaki, można by zadać sensowne pytanie o czynniki zewnętrzne, które oczywiście nie tworzyły tej sytuacji, ale ją wykorzystywały.

Sama historia głównego odpowiedzialnego za rzeź wołyńską Dmytro Klaczkiwskiego „Kłyma Sawura” jest dosyć zadziwiająca. Był aresztowany przez Sowietów, ale nie podzielił losu tysięcy innych – nie został wywieziony w głąb ZSRR, ani zabity. Karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia i uwięziono na miejscu. Ostatecznie zbiegł z więzienia w Berdyczowie po ucieczce strażników, podczas wejścia Niemców. Przypomina to historię Hansa Klossa. Klaczkiwski był młodym człowiekiem, więc trochę to zagadkowe, że został przywódcą, który cudem ocalał, a następnie zaczął swą działalność w wymiarze zbrodniczym. Dodatkowe światło na te kwestie mogłyby rzucić archiwa sowieckie w Rosji, ale te są zamknięte. Nie dowiemy się w tej chwili, jak to naprawdę wyglądało.

Nastroje społeczne wśród Ukraińców były niewątpliwie antypolskie. Pamięć starć z lat 1918-1919 dawała amunicję propagandową tym radykałom, którzy dążyli do usunięcia Polaków. Jasne było, że niepodległa RP tych ziem się nie wyrzeknie, zatem trzeba sobie było odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czy Ukraińcy chcą walczyć o te ziemie z Polakami, przyjmując ryzyko, że ostatecznie i tak wszystko znajdzie się pod panowaniem sowieckim? Czy też może odwrotnie – sprzymierzą się z Polakami, usiłując przede wszystkim nie wpaść w niewolę sowiecką, a potem jakoś się ułożą z Polską?

Żaden z tych scenariuszy nie był realny. Potęga sowiecka była tak silna, że i tak musiało się skończyć okupacją przez Związek Sowiecki. Można było jednak uniknąć tego morza krwi i zniszczenia na wiele lat stosunków polsko-ukraińskich.

W każdym narodzie są ludzie rozsądni i nierozsądni, są szlachetni i zbrodniarze. To starcie zostało niestety wygrane przez czynniki negatywne, zbrodnicze, które postrzegały sytuację w sposób prymitywny. To wymagałoby wielkości politycznej, aby w warunkach roku 1943 elity ukraińskie, po zniszczeniach lat 1939-1941 (a przecież i wcześniej nie były one najwyższej klasy światowej), opowiedziały się za opcją Tarasia „Bulby” Borowcia, czyli za sojuszem z Polakami.

Do tego trzeba było kolejnych doświadczeń i ostatecznie coś takiego się wydarzyło. Symbolem tego jest wspólna akcja żołnierzy polskiego podziemia i UPA w Hrubieszowie. Udało się podjąć współpracę mimo świeżej krwi – przecież to było zaledwie dwa lata po tych wszystkich wydarzeniach. A jednak pod wrażeniem okupacji sowieckiej zdecydowano się na współdziałanie. To było jednak za mało i za późno, po tych wszystkich zbrodniach nie mogło przynieść zmiany relacji wzajemnych. Sytuacji politycznej czy wojskowej i tak by nie zmieniło, bo jedni i drudzy byli po prostu za słabi.

Na koniec chciałbym zapytać, jakie miał Pan odczucia po obejrzeniu filmu „Wołyń”?

Jest to dobrze zrobiony film, właściwie oddaje istotę całej sprawy. Oczywiście każdy historyk oglądający film historyczny znajdzie błędy i nieścisłości. Tutaj też można jedną taką rzecz wskazać, o czym zresztą wspominał już prof. Grzegorz Motyka, najlepszy w tej chwili specjalista od zagadnienia. Mianowicie nie ma żadnych poświadczonych przypadków święcenia narzędzi mordu w cerkwiach grekokatolickich. Taka powszechna legenda istnieje, natomiast w sensie badawczym nikt nie może powiedzieć, że takie coś było tam i tam, wtedy i wtedy. To jest też jeden z głównych zarzutów podnoszonych przez Ukraińców, którzy obejrzeli już ten film.

Generalnie jednak film jest zrobiony uczciwie, tak to właśnie mniej więcej wyglądało. Smutną prawdę trzeba przyjąć do wiadomości. Są pokazane przyczyny narastania konfliktu i jego kulminacja, jego okrucieństwo i skala jego skomplikowania. Bohaterowie są wymieszani ze sobą narodowościowo, pokazane są historie romansów i małżeństw polsko-ukraińskich w tym całym krwawym zamęcie.

Brakuje tam może tylko – zaznaczając, że nie jest to film dokumentalny, więc nie stanowi to zarzutu – wątku starcia ukraińsko-sowieckiego. A to jest główna pamięć ukraińska o UPA. Współcześnie tak jest – nie mówimy o realnej rzeczywistości historycznej, chociaż przecież jest to też jej fragment, bo UPA z Sowietami walczyło i to heroicznie.

O ile w Polsce UPA kojarzy się z antypolską zbrodniczą akcją eksterminacyjną, o tyle na Ukrainie przede wszystkim z partyzantką antysowiecką. Dla wyjaśnienia posłużę się analogią, przy czym nie porównuję tutaj obu akcji, mówię o mechanizmie psychologicznym pamięci, a nie o użytych do jego opisania podmiotach. Legiony Dąbrowskiego są przez nas czczone za walkę o niepodległość Polski, nie za walkę o utrzymanie niewolnictwa na San Domingo. Gdyby ktoś nam powiedział, że gloryfikujemy niewolnictwo na San Domingo, bylibyśmy ciężko zdziwieni.

Ten mechanizm psychologiczny dotyczy dziś na Ukrainie współczesnej pamięci o UPA, natomiast to nie oddaje rzeczywistości historycznej – zresztą jak każda pamięć, jest ona uproszczona. Zawsze są wyciągane te elementy, które nadają się do gloryfikacji, nigdy odwrotnie.

Obecny stosunek Ukraińców do UPA – po pierwsze nie jest jednolity (pamięć rodzinna o tej formacji istnieje jedynie na obszarze 5 z 25 obwodów dzisiejszej Ukrainy i większość Ukraińców ma do niej stosunek negatywny lub neutralny), po drugie – tam gdzie UPA się gloryfikuje, stosunek do niej jest oparty na heroicznym micie walki z Sowietami. Nie ma zjawiska gloryfikacji eksterminacji Polaków – tej się wszak zaprzecza; kult UPA nie jest więc wyrazem antypolskości, tak jak wspomnienie Stefana Czarnieckiego w Pieśni Legionów, nie było wyrazem nastrojów antyszwedzkich, lecz kultem walki o niepodległość.

Z Prof. Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim rozmawiał Bartosz Bolesławski

