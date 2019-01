Prof. Zdzisław Winnicki dla Fronda.pl: Czy Putinowi uda się wchłonąć Białoruś?

Prof. Z dzisław Winnicki, historyk, prawnik i politolog związany z Uniwersytetem Wrocławskim, profesor nauk społecznych. Specjalista od spraw Kresów Wschodnich i Białorusi: Pana pytanie jest konkretne, natomiast odpowiedź niestety może być tylko ogólna. Trzy spotkania Łukaszenki z Putinem dotyczyły wymuszenia na podmiocie białoruskim maksymalnej podległości Kremlowi. Uzasadnienie tej podległości ma polegać na umożliwieniu wykorzystywania surowców naturalnych, które Białoruś kupuje od Rosji po cenach -nazwijmy to – preferencyjnych i po drugie na umożliwieniu wykorzystywania kontroli granicznych na zewnątrz tzw. państwa związkowego, na co Białoruś nie chce się zgodzić.

To znaczy?

To znaczy, że może spowodować to ograniczenie suwerenności w zakresie tranzytu przez Białoruś na teren federacji rosyjskiej. Wiemy, że Rosja i Białoruś stanowią w tej chwili tak zwane państwa związkowe, często mylnie określane w publicystyce jako związek Białorusi i Rosji „ZBIR”. ZBIRu już nie ma, teraz istnieje umowa o organizacjach międzynarodowych, które nazywają się „państwo związkowe” i takie właśnie oznaczenie możemy zobaczyć przekraczając granicę Białorusi, dopiero po tej informacji widnieje napis „republika Białoruś”.

Co w związku z tym?

W związku z czym nie twierdzę by rozmowy Putina z Łukaszenką dotyczyły „wchłonięcia” Białorusi w bezpośredni obszar federacji Rosyjskiej. Moim zdaniem rozmowy te dotyczą maksymalnego podporządkowania ekonomicznego i militarnego Białorusi w ramach państwa związkowego.

Moim zdaniem nie chodzi tu o cenę, a o maksymalne zachowanie suwerenności przez Białoruś. Natomiast ustępstwa mogą iść jedynie w kierunku negocjowania cen oraz ewentualności negocjowania powstania baz wojskowych na terenie Białorusi. Nie jest to sprawa tego, czy Białoruś się podporządkuje czy nie, gdyż takiego manewru Łukaszenka nie ma – społeczeństwo białoruskie na to nie pozwoli. Ponadto sam Łukaszenka nie jest tym zainteresowany, gdyż przestałby być podmiotem we własnym państwie.