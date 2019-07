Prof. Zdzisław Krasnodębski: Rozpad KE to kolejna porażka Schetyny. To początek bardzo głębokiego kryzysu

- To kuriozalne zjawisko, że bez względu na orientację polityczną wszyscy połączyli się po to, by zwalczać jedną, zbyt silną dla opozycji, zbyt merytoryczną i dobrze rządzącą partię - mówił w "Sygnałach dnia" Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Zdzisław Krasnodębski uważa to za "powrót do normalności". - To kuriozalne zjawisko, że bez względu na orientację polityczną wszyscy połączyli się po to, by zwalczać jedną, zbyt silną dla opozycji, zbyt merytoryczną i dobrze rządzącą partię jaką jest Prawo i Sprawiedliwość - ocenił.