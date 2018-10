Prof. Zdzisław Krasnodębski: Faworyzowanie niektórych państw doprowadzi do katastrofy Unii, a może i Europy

Podał przykład Niemiec, kraju uchodzącego za wzór liberalnej demokracji. Przedstawił sytuację środowiska sędziowskiego w Niemczech, które od dziesięcioleci domaga się przeprowadzenia reform urzeczywistniających w pełni zasadę demokracji, trójpodziału władz oraz niezawisłości sędziowskiej w niemieckim wymiarze sprawiedliwości. Jak mówił europoseł PiS, apele o reformę sądownictwa były podnoszone przed wyborami do Bundestagu w 2017 r., kiedy to Neue Richtervereinigung wystosował tzw. apel berliński, w którym znalazło się następujące stwierdzenie: „(…) Republika Federalna Niemiec jako członek UE może żądać w sposób wiarygodny przestrzegania podmiotowych zasad przez podmioty trzecie, jeśli sama się w ten sposób zorganizuje. Dlatego domagamy się zaangażowania na rzecz tego, by niemiecki system sądownictwa odpowiadał zasadom podziału władzy, co należy od dawna do standardu europejskiego”.