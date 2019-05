Prof. Zdzisław Krasnodębski: Czy Niemcy są zagrożeniem dla Europy?

"Niemcy są hegemonem, który został trochę w tę rolę wepchnięty przez kryzys finansowy. To konsekwencja posiadania potężnej gospodarki. Musimy także pamiętać, że są narodem o wielu kompleksach, mają straszną przeszłość za sobą" — mówi w rozmowie z portalem wpolityce.pl wiceprzewodniczący PE i europoseł Prawa i Sprawiedliwości, prof. Zdzisław Krasnodębski.



"Niektórzy politycy mają bardzo zmienne poglądy, mają parę wcieleń. To jest problem hipokryzji, bardzo dobrze znany Niemcom, gdyż oni bardzo często stawiają wymogi innym, twierdzą że inne państwa pewnych wartości nie przestrzegają i jednoczenie stosują zupełnie inne kryteria do samych siebie. Weźmy na przykład nasz spór z Komisją Europejską, tyczący praworządności, wpływów politycznych na sądownictwo, media, które w Niemczech jest przeogromne. To jest hipokryzja. Te same żądania formułowane w stosunku do innych nie są formułowane w stosunku do siebie. I to jest problem. Niemcy stracili zdrowy samokrytycyzm"- podkreśla wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.