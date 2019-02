prof. Wiesław Wysocki: Okrągły stół miał ocalić komunistów po wyjściu Moskwy

"Wtedy zaczyna się szukanie możliwości porozumienia z opozycją. To po jednej i drugiej stronie wymaga pewnego czasu i pewnych uwarunkowań (…). Jednak dochodzi do tego w trosce o własny interes (…). To pomysł, który pokazuje, że generał Wojciech J. jest człowiekiem odpowiedzialnym za wszystko, a najbardziej kompetentny, komunikatywny i zdolny do współdziałania jest generał K. (mówiąc językiem prokuratorskim)" - mówił Wysocki.

"To dwa pokolenia, które wyrosły, wychowały się i wchłaniały to, co ten system chciał ukształtować ze społeczeństwa (…). Przy Okrągłym Stole spotykają się starzy wyjadacze partyjni, cała lewa strona, ludzie, którzy zjedli zęby na uprawianiu polityki w często bardzo brutalny sposób – doświadczeni, biegli, przebiegli. Z drugiej strony jest podzielone środowisko: część ideowców, którzy wierzą, że skoro siadamy teraz do stołu, to druga strona musi już postępować uczciwie, bo ziemia pod nogami się pali, będą ustępować, przecież jest Polska, wspólnie trzeba to przejść, nie doprowadzić do rozlewu krwi, do jakichś zaburzeń. Było to trochę idealistyczne spojrzenie. Nieprzygotowanie strony niepodległościowej wynika również z tego względu, że nie było doświadczenia. Mieliśmy zdolnych polityków, ale niedoświadczonych" - skomentował.