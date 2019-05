Prof. Wanda Półtawska: Polak katolik to twoja tożsamość

- Władze niemieckie nie pozwoliły na to. Wobec tego my, jako były więźniarki, przygotowałyśmy tablicę pamiątkową i chcieliśmy, aby Jan Paweł II ją poświęcił na ołtarzu w Berlinie, ale na to również nie pozwolili. I tak udało nam się dotrzeć do papieża, który pobłogosławił tą tablicę - opowiadała