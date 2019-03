Prof. Tomasz Zarycki: Jak Polska może wyjść z peryferyjności

„Obecnie się rozwijamy, ale ten proces jest związany z rynkiem niemieckim i naszą rolą podwykonawcy. Teraz ta współpraca wygląda dobrze: jest przepływ kapitału, a nawet w pewnym zakresie nowych technologii oraz innowacji. Ale w tym układzie bierzemy to, co zaawansowane, a dajemy to, co niskoprzetworzone. Konkurujemy ciągle tanią siłą roboczą, jesteśmy kapitałowo i technologicznie uzależnieni” - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” prof. Tomasz Zarycki.