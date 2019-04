Prof. Szewach Weiss wzruszająco o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

"Może to był prolog do drugiego powstania. Nie wiem, nie jestem historykiem. Ja czuję że te powstania się bardzo łączą"-mówił prof. Szewach Weiss o powstaniu w Getcie Warszawskim.

"Mnie, mojego ojca, matkę, siostry, brata, ciocię i kuzyna uratowali Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Mam osobiste doświadczenie tego, co znaczy odwaga i sprawiedliwość wewnętrzna tych ludzi. Do końca pokoleń nikt z nas o nich nie zapomni"- podkreślił były ambasador.

"Może to był prolog do drugiego powstania. Nie wiem, nie jestem historykiem. Ja czuję że te powstania się bardzo łączą. To przed wojną było wspólne miasto. 30 proc. obywateli to byli Żydzi. Żyło się dobrze, czasami bardzo dobrze. Kwitnęła kultura, kino, teatr, balet, nauka. Jest bardzo dużo wspólnego"-mówił gość Polskiego Radia.