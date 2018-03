Prof. Szewach Weiss: To są moi bohaterowie!

„Na początku ukrywaliśmy się w domu Państwa Góralów, a potem w domu Państwa Potężnych.To byli nasi polscy sąsiedzi z Borysławia. Potem przeszliśmy do kryjówki, do podwójnej ściany,którą mój tatuś dobrze przygotował w naszym domu” - przypomina we wpisie na facebooku historię swoją i swojej rodziny z okresu II wojny światowej profesor Szewach Weiss.