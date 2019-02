Prof. Szewach Weiss: Polska staje się ważniejszym graczem. Niemcy mogą zazdrościć

Olej 14.2.19 15:45

Paradoksie historii; Nasza wiara ma ścisły związek z Pana narodem. I my, ja Polak mam szacunek a nawet miłość do ludzi Izraela, ludzi wiary, prawdy i sprawiedliwości. Mam szacunek do ofiar i cierpień jakie naród żydowski przeszedł. Tym bardziej uważam, że powinno być zrozumienie dla Polaków właśnie w wymiarze cierpienia, ofiar i prawdy.



Czy tak jest ???



Co do teraźniejszości bolesnej i konieczności naszej, polskiej w tym reakcji.



Oto jest prawdziwa zapłata i miara szacunku do Polski !



....Izraelska prasa pisze o roszczeniach względem Polski. ,,Polska jako jedyna w UE nie wypłaciła odszkodowań'' - pisze ,,Times of Israel'' i cytuje słowa sektetarzastanu USA, Mike'a Pompeo....



.....,,Times of Israel'' w swoim skrajnie oszczerczym i antypolskim artykule nie wspomniał też, że PRL zawarła umowę z USA w roku 1960, zgodnie z którą PRL zapłaciła Amerykanom 40 mln dolarów, a ci zobowiązali się do opłacenia w zamian żydowskich roszczeń. Waszyngton zobowiązał się w tej umowie, że nie będzie wspierał dalszych ewentualnych roszczeń swoich obywateli......



Ja się Pana ambasadora pytam ? Po co nam Polakom taki interes ?

Po co nam nienawiść świata arabskiego skoro mamy już jedną ?

My nie mamy konfliktu z Iranem, my mamy niechciany konflikt z Żydami.



Co do obrony przed sowietami. Ameryka jest wasza, A wy nas i tak zostawicie gdy osiągniecie swoje cele, w których zasadniczym jest ogołocenie nas ze wszystkiego, zniesławienie i poniżenie, a na koniec – powtórka scenariusza przerabianego przez Polaków wielokrotnie.