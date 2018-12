Prof. Staniszkis znów w akcji. Tym razem uprawia tanią psychoanalizę... 'Kaczyński jest w rozpaczy'

Socjolog udzieliła wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej. W rozmowie prof. Staniszkis odnosi się m.in. do pierwszej rocznicy objęcia przez Mateusza Morawieckiego urzędu Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie z fałszywą troską pochyla się nad prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Nie od dziś wiadomo, że lider partii rządzącej przyjaźnił się ze zmarłą w minioną sobotę posłanką PiS, Jolantą Szczypińską. To znajomość jeszcze z czasów Porozumienia Centrum. Nie ulega więc wątpliwości, że śmierć parlamentarzystki bardzo dotknęła Jarosława Kaczyńskiego. Problem w tym, że prof. Staniszkis wykorzystała to, aby... znów uderzyć w byłego premiera. W większości omawianego wywiadu zresztą profesor uprawia tanią psychoanalizę, również w odniesieniu do obecnego szefa rządu: