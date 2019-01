Prof. Staniszkis uderza w PiS! ''Brakuje pomysłów''

"Podstawowym problemem jest sytl sprawowania władzy przez partię rządzącą. Brakuje pomysłów na to, jak zmieniać system i w co inwestować, a za dużo jest bieżącej, personalnej, walki politycznej, która może doprowadzić i doprowadziła do tragedii" - mówiła prof. Jadwiga Staniszkis komentując tragiczne wydarzenia w Gdańsku oraz ich ewentualny wpływ na politykę.

"Każdy z nas, włącznie ze mną, szczególnie jeżeli uczestniczy w życiu publicznym, powinien przemyśleć, czy nie przyczynia się do podsycania nienawiści politycznej. Podstawowym problemem jest styl sprawowania władzy przez partię rządzącą. Brakuje pomysłów na to, jak zmieniać system i w co inwestować, a za dużo jest bieżącej, personalnej, walki politycznej, która może doprowadzić i doprowadziła do tragedii" - komentowała Staniszkis.