Prof. Staniszkis GARDZI wyborcami z prowincji?! Szokująca wypowiedź!!!

Cogito ergo sum 27.5.19 9:32

Pani Staniszkis już nie powinna używać tytułu profesora bo już dawno go utopiła niczym niechciane kocięta.

Oczywiście wyborcy Platformy jeszcze mniej wiedzą o poglądach swoich kandydatów, bo one były dla nich nieistotne. Liczyła się tylko strategia i sondaże.

A już najwięcej to można powiedzieć o poglądach pani Adamowicz. Okazuje się, że Platforma ma szalenie emocjonalny elektorat kosztem zdrowego rozsądku.

Czyli jest dokładnie na odwrót do tego, co ględzi pani Staniszkis