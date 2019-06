Prof. Środa wieszczy: Zbliża się koniec świata naszej cywilizacji

Matka Polka 26.6.19 15:54

A czy pani profesor wie, za co go aresztowano? I co zrobiła śp. Barbara Blida w podobnych okolicznościach? Mieli go zanieść w lektyce wpadając po drodze na kawę i drożdżówkę? Co gdyby szanowny aresztowany zechciał targnąć się na swoje życie lub zagrażał bezpieczeństwu innych? Ano mielibyśmy jazgot o nieudolności policji.