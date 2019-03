Prof. Śpiewak wspiera skandaliczną tezę J. Grabowskiego

zamek 23.3.19 10:44

A na jakiej podstawie Grabowski tak twierdzi. Na jakich obliczeniach się opiera. Te jego wyliczenia wyssane są z palca. Teraz sam się z tego wycofuje. A pseudonaukowiec Śpiewak powiela te kłamstwa. A ilu polaków zostało wymordowanych przez żydów. Wydawani sowieckim siepaczom na kresach. Zamordowani w obozie przez bandytę Morela. Zakatowani w więzieniach UB przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa pochodzenia żydowskiego.Tego do dziś nie określił. Śpiewak powielasz nieprawdę a o prawdzie milczysz. Grabowski mieszka w kraju gdzie jest olbrzymie lobby sfery żydowskiej. Tak jak w USA. Gdyby powiedział inaczej jak mu każą to by go zniszczyli .musiał by zjeść to co napisał.