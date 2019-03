Prof. Śpiewak: Tysiące Polaków ratowało Żydów, ale to niewiele znaczy!!!

kalif 12.3.19 11:51

A dlaczego to przez setki lat prześladowani Żydzi z całej Europy szukali schronienia w Polsce? A ci co dziś Polskę oskarżają – niech spróbują włożyć kipę czy sztreimlę i chodzić po Paryżu, Berlinie czy Brukseli – zobaczymy co ich spotka? „Polacy to bestie”. „Niemcy to cywilizacja”. Tak rozumują Żydzi



Polacy są przecież świniami w komiksie „Maus” Arta Spiegelmanna, krwawymi bestiami w filmie „Shoah” Clauda Lanzmanna czy karykaturami zwierząt w filmie „Ida” Pawła Pawlikowskiego. Dotąd jednak przekonywano nas, że to tylko twórcza ekspresja. Teraz okazuje się, że to żadna ekspresja, tylko standardowe postrzeganie Polaków przez dużą część Żydów.