Prof. Sławomir Cenckiewicz o tym, jak komunistyczna agentura wpływała na sobór watykański II

„Trudno powiedzieć jak głęboko sięgały macki bezpieki podczas soboru. Pracując od wielu lat nad książką poświęconą stosunkowi komunistów do soboru, staram się zrekonstruować źródła agenturalne wykorzystywane przez bezpiekę PRL. Wydaje się, że w latach 1962-1965 do Rzymu przerzucono około 50 dość sprawnych i wpływowych źródeł, choć wokół soboru okazjonalnie i z pozycji kraju pracowało ich kilkakrotnie więcej” - mówił Sławomir Cenckiewicz zapytany o to, jak głęboko agenci KGB oddziaływali w trakcie Soboru Watykańskiego II.