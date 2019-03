Prof. Sadurski atakuje PiS i drwi z tragedii smoleńskiej. 'Jęty szałem bliźniak, setki cynicznych cwaniaków'

Albert 6.3.19 18:56

Zapomniałeś leków wziąć.



O tym, co się wydarzyło w Smoleńsku wiemy już od 8 lat. Tylko kompletni analfabeci i ludzie bez znajomości podstaw czegokolwiek kwestionują raport Millera. Opowieści o zamachu to zwykłe sekciarstwo i tyle.



Brak dowodów na temat zamachu, brak choćby podstawowej wiedzy na temat samolotów i techniki lotniczej, brak umiejętności samodzielnego rozumowania, brak umiejętności czytania ze zrozumieniem, za to niezachwiana, ślepa i bezpodstawna wiara w bajeczki o zamachu - to właśnie charakteryzuje sektę Smoleńską.



Jeśli ktoś twierdzi, że w Smoleńsku doszło do zamachu - jest zwykłym debilem. I tak należy go traktować.