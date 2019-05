Prof. Ryszard Legutko: Tematu pedofilii używa się do walki z Kościołem

Ja przypomnę, że pedofilia jest to pociąg fizyczny do dzieci do wieku pokwitania, czyli tak do 10-11 roku życia. Natomiast to, co jest później, różnie bywa nazywane, czyli pożądanie fizyczne do dzieci starszych powiedzmy od 12 do 17 roku życia i według amerykańskich badań ofiarami tych nadużyć seksualnych byli właśnie chłopcy w tym wieku. Bywa to nazywane właśnie pederastią lub pedofilią, a Amerykanie mówią, że to tutaj jest ten problem, do którego należy się odnieść i pamiętać. Z tego wyciągnięto wniosek, że ja uważam, iż owa pederastia jest dobra, bo to nie jest pedofilia, i nie powinna być karana. To jest oczywiście głębokim fałszerstwem, bo ja to mówiłem właśnie w kontekście walki z tymi nadużyciami - wyjaśnił profesor Legutko.