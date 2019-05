Prof. Ryszard Legutko: stworzono strategię do walki z Kościołem

Pojawiły się ruchy antyklerykalne. Uznano, że można zdetonować materiał, który wywoła silne emocje. Udzieliły się one posłom w Sejmie. Zachowywali się w sposób niezrównoważony. Jeden z dziennikarzy mówił o szaleństwie. Wyglądało to tak jakby powariowali. Mamy do czynienia z emocjami zmierzającymi w kierunku politycznego chuligaństwa. Tupanie, krzyki, obraźliwe określenia. Doszło do nieprawdopodobnego widowiska. Od wielu lat lewa strona liczy na to, że wreszcie antyklerykalizm przybierze kształty zorganizowane i będzie w Polsce dużą siłą polityczną. To się jeszcze na szczęście nie udało i mam nadzieję, że się nie uda – wskazał prof. Ryszard Legutko.