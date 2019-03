Prof. Ryszard Legutko: Postulaty LGBT to pole ideologicznej bitwy

„[Postulaty LGBT] to jest pole ideologicznej bitwy od pewnego czasu. Teraz to się zaostrzyło przed wyborami, ale to jest od dłuższego czasu, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. To dotyczy rodziny. To się zrobiło [tematem kampanii wyborczej]. Zostało to nazwane [przez prezesa Kaczyńskiego]”.