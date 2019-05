Prof. Ryszard Legutko: Patriotyzm Konfederacji jest niewiele warty

W rozmowie z Michałem Rachoniem gość PR24 mówił m.in. o działalności Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. To jedna z formacji starających się o mandaty do Parlamentu Europejskiego. Jak powiedział na antenie radiowej Jedynki prezes PiS Jarosław Kaczyński, całkowicie wyklucza on koalicję parlamentarną z Konfederacją. Zdaniem Ryszarda Legutki jest ona raczej partnerem nienadającym się do wspólnego działania koalicyjnego. - To inny sposób myślenia o miejscu Polski w świecie - podkreślił profesor.