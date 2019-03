Prof. Ryszard Legutko: Oto cała groza ideologii gender

Unia Europejska i cywilizacja zachodnia w ogóle jest teraz niemożebnie zideologizowana. Ideologia genderowa jest wtłaczana systemowo, nachalnie, brutalnie wszystkimi możliwymi środkami. Unia Europejska w tym uczestniczy. [...] Kiedy spojrzymy na spór między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą obywatelską, to jest on już nieaktualny.

To, co reprezentuje Platforma Obywatelska, to pakiet. W tym pakiecie mieści się właśnie ta nowa lewicowa ideologia. Pod tym pakietem chętnie podpisują się komuniści, dawni komuniści, postkomuniści, wszyscy, którzy robili tę inżynierę społeczną. Ponieważ komunizm się skończył, pięciolatek już nie ma, PGR-ów nie ma, walka klas też jakby przebrzmiała, to mają wreszcie to, co tak lubią.