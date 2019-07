Prof. Ryszard Legutko OSTRO do Tuska i unijnych elit! 'Gdy rozleje się mleko, pamiętajcie, że ostrzegałem'

Podczas dzisiejszej dyskusji w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europoseł PiS, prof. Ryszard Legutko w ostrych słowach zwrócił się do szefa Rady Europejskiej, Donalda Tuska oraz unijnego establishmentu.

"Spójrzmy na to, że w traktatach nie ma ani jednego zdania, które mówiłoby o wiodącym kandydacie. Ani zdania, ani słowa. Pan Timmermans nie był kandydatem obywateli Europy, ale kandydatem establishmentu lewicy. Dobrze, że zniknął - mam nadzieję, że nie wróci"-podkreślił polityk. Współprzewodniczący frakcji EKR wysnuł również z ostatnich wydarzeń dość smutny wniosek. Jak wskazał prof. Legutko w Strasburgu, Europa nie otwiera się politycznie na obywateli. Jest dokładnie na odwrót:

"PE miał zawsze problemy z poszanowaniem zasad. Wczoraj mieliśmy żałosny spektakl, który pokazywał, jak większość ludzi zupełnie ignoruje zasady"-stwierdził europoseł, odwołując się prawdopodobnie do odrzucenia kandydatury prof. Zdzisława Krasnodębskiego na stanowisko wiceszefa PE, mimo iż ustalenia frakcyjne były inne. Następnie prof. Ryszard Legutko zwrócił się do szefa Rady Europejskiej:

"Rada nie ma żadnego prawa, by informować, kto będzie wiceprzewodniczącym Komisji. To jest absolutnie naruszenie traktatu. Rada może nominować tylko przewodniczącego Komisji"-podkreślił, odnosząc się do sprawy Fransa Timmermansa.