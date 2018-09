Prof. Ryszard Legutko: Odpowiedzi węgierskiego rządu zostały po prostu wyrzucone do kosza

Europoseł PiS stwierdził, że dzisiejsza debata to kolejna odsłona ataku na demokratycznie wybrany rząd. „Rząd Fideszu w ciągu ostatnich dziesięciu lat cieszy się gigantycznym poparciem. Powiedziano tutaj, że nie jest to atak na węgierskie społeczeństwo, lecz na węgierski rząd. Cóż, ktoś przecież wybrał ten rząd i nie była to królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Jeżeli ten rząd wam się nie podoba, obalcie go i powołajcie w to miejsce kogoś z zewnątrz. Myślę, że Pan Timmermans chętnie by się tego podjął. A gdy już to uczynicie, zróbcie to samo z Polską, to rozwiąże wszystkie problemy” - mówił europoseł PiS.