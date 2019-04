Prof. Ryszard Legutko: Grupy homoseksualne stały się świętym symbolem w PE

Komisja Europejska wspiera wyłącznie takie organizacje pozarządowe, które mają odchył lewicowy. To podważa ideę organizacji, które mają być pozarządowe - mówi prof. Ryszard Legutko, europoseł PiS.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości komentował przyjęty przez Parlament Europejski program "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości", który to ma wspierać organizacje pozarządowe promujące m.in. ideologię gender oraz ruchy LGBT.

Nowa kwota jest bardzo wysoka – wynosi prawie 2 mld euro. (…) Wspieranie organizacji pozarządowych, czyli obywatelskich, niezależnych od rządu i wspieranie wszystkich uciśnionych byłoby w porządku, gdyby nie cała otoczka. A ona jest taka, że Komisja Europejska wspiera wyłącznie takie organizacje pozarządowe, które mają odchył lewicowy. To podważa ideę organizacji, które mają być pozarządowe. (…) Grupy uciśnione, mniejszości, które są wspierane jako zagrożone, są szczególne. To np. wszystkie grupy LGBT, Romowie, muzułmanie – co jest interesujące – natomiast oczywiście nie ma chrześcijan. Instytucje europejskie są konsekwentne w tym, żeby od spraw związanych z chrześcijaństwem trzymać się możliwie daleko - mówił europoseł.