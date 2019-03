Prof. Ryszard Legutko: Eurokraci w PANICE!!! Szykują się duże zmiany w UE

"Manfred Weber zachowuje się w Polsce skandalicznie mówiąc, że polski rząd nie realizuje polskich interesów. Zachowuje się zresztą jak panisko przyjeżdżając do nas jak do siebie i obiecując, że te interesy za jego sprawą będą lepiej realizowane"-powiedział w rozmowie z Polskim Radiem europoseł PiS, prof. Ryszard Legutko.

Polityk odniósł się w ten sposób do zachowania szefa EPP, Manfreda Webera, który ostatnio coraz częściej atakuje polski rząd.

"Brakuje mi słów, by to opisać, zaś Platforma Obywatelska gra w tę grę uważając, że przyniesie im ona korzyść, podczas gdy tak naprawdę doprowadza do demoralizacji"-ocenił eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości w audycji radiowej Jedynki "Sygnały Dnia".